LeBron odgovarja, ali je odigral zadnjo tekmo v NBA

LeBron James Foto: Reuters LeBron James ima dogovor, da še za eno leto podaljša z Los Angeles Lakers. Tako bi dobil 51,4 milijona ameriških dolarjev (skoraj 48 milijonov evrov). Lahko pa se odloči za vstop na tržnico prostih igralcev. Z razpletom sezone ni zadovoljen, pred dnevi je javno kritiziral svoje soigralce. V šestih sezonah v dresu Lakersov je naslov osvojil samo enkrat.

Bo pa štirikratni prvak lige NBA, tudi štirikratni MVP rednega dela in štirikratni MVP finala, decembra dopolnil 40 let. Odločitev o koncu kariere tako ni nemogoča. V ponedeljek je dosegel 30 točk in imel še 11 asistenc in devet skokov. V svoji 21. sezoni je v povprečju dajal po 25,7 točke na tekmo (8,3 asistence in 7,3 skoka). Ni torej več med najbolj dominantnimi v ligi.

Po zadnji tekmi odgovora o nadaljevanju kariere ali njenem koncu, še ni imel. "Zdaj se želim vrniti domov k družini. Pogledati moram naš urnik. Eden mojih sinov se mora odločiti, ali bo šel na nabor ali nazaj v šolo. Mlajši igra svoj košarkarski turnir, hči igra odbojko. Tudi žena počne veliko zanimivih stvari. Zdaj je torej čas za družino. Čez dva meseca pa grem v Vegas na priprave reprezentance. Spočiti moram torej svoje telo za ameriško ekipo. To so moja trenutna razmišljanja."