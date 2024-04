Brata Jokić po pretepaškem incidentu odmaknjena

Strahinja in Nemanja Jokić, brata slovitega košarkarja Nikole Jokića, sta si po nedavnem pretepaškem incidentu zadnjo tekmo Denver Nuggets ogledala iz lože in ne iz prvih vrst, kar je bilo v navadi.

Vprašanje je, ali so jima organizatorji dodelili novi mesti ali sta se sama odločila, da si bosta tokratno tekmo ogledala v loži, ki je nekoliko višje. Po navadi sta brata košarkarskega zvezdnika v ligi NBA tekme spremljala v prvih vrstah, med preostalimi gledalci.

Spomnimo, da je na eni izmed prejšnjih tekem v končnici prišlo do pretepaškega incidenta, potem ko je Strahinja Jokić udaril enega izmed navijačev. Zakaj je prišlo do spora z enim izmed navijačev, do zdaj ni znano, a posnetek incidenta je na družbenih omrežjih postal zelo viralen.

Nikola Jokić je na zadnji tekmi dosegel 25 točk. Foto: Reuters

Sicer so se v noči na torek Denver Nuggets uvrstili v drugi krog končnice, potem ko so izločili Los Angeles Lakers (4:1 v zmagah). Za branilce naslova je odločilen koš tri sekunde pred koncem dosegel Jamal Murray. Ta je skupaj dosegel 32 točk. Nikola Jokić, prvi zvezdnik ekipe, je na tekmi dosegel 25 točk, 20 skokov in devet asistenc.

Denver Nuggets bo v polfinalu zahodne konference igral proti Minnesoti Timberwolves.

