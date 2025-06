Bigster, avto prostornega udobja in dinamične vožnje

Bigster je eden največjih modelov v razredu C-SUV, kar občutite takoj, ko vstopite v kabino. Na vseh sedežih je dovolj prostora za udobno sedenje, tudi za višje potnike – prostora nad glavo je dovolj, da lahko udobno sedite tudi s klobukom na glavi.

Foto: Dacia Voznikov sedež se električno nastavlja po višini in naklonu, podpora v ledvenem delu pa se tako za voznika kot sovoznika nastavi ročno. Novi Bigster ponuja tri različne osrednje konzole med prednjima sedežema, odvisno od izvedbe: nizko, srednjo in – prvič pri modelih znamke Dacia – visoko konzolo. Visoka sredinska konzola ponuja udobno površino, na katero se oba lahko naslonita, indukcijski polnilnik in hlajen 8,6-litrski predal, kjer bodo vaše pijače ostale hladne tudi na najdaljših poteh.

Posebno pozornost so namenili zasnovi sedežnih prevlek, ki so prilagojene posameznim različicam. Bigster Essential in Expression stavita na preprostost in udobje, različica extreme na trpežnost in enostavno čiščenje, medtem ko izvedba journey prinaša še višjo raven udobja.

Foto: Dacia Tudi v zadnji vrsti ni občutka utesnjenosti – kolena ne pritiskajo na prednje sedeže, s čimer ostaja udobje na visoki ravni. Sedeži se zložijo v razmerju 40/20/40, sredinski sedež lahko zložite in s tem postane prijeten, širok naslon za roke z držali za pijačo in odlagalnima režama za pametni telefon. Dvopodročna klimatska naprava in dodatne zračne reže v zadnjem delu poskrbijo, da je potovanje prijetno za vse.

Velik prtljažnik ponuja več kot dovolj prostora za vse, kar želite vzeti s seboj – naj bo to vikend izlet ali vsakodnevna pot v službo. S samodejnim odpiranjem prtljažnika pa bo olajšano tudi nalaganje ali razkladanje, saj ga lahko aktivirate kar iz kabine z uporabo prostoročne kartice ali neposredno na prtljažnih vratih. Višino odpiranja lahko tudi prilagodite, kar je še posebej uporabno v garažah z nižjim stropom.

Foto: Dacia

Takšna kombinacija praktičnosti je danes redkost, še posebej v cenovnem razredu, kjer Dacia še vedno drži svojo prednost – v razmerju med ceno in vrednostjo.

Kampiranje, smučanje ali selitev? Nič več zmede pri pakiranju. Z aplikacijo Dacia AR preprosto skenirajte prtljago ali izberite predmete iz knjižnice, aplikacija pa bo glede na mere vašega vozila sama predlagala optimalen razpored. Tako izkoristite prostor do zadnjega centimetra – hitro, enostavno in brez skrbi.

Foto: Dacia

Notranjost Bigsterja je čista, funkcionalna in izjemno estetska. V središču armaturne plošče je 10-palični zaslon na dotik, dopolnjen z digitalno instrumentno ploščo (7'' ali 10,1'', odvisno od opreme). Vse različice imajo serijski osrednji zaslon, različici extreme in journey pa vključujeta še navigacijo Media Nav Live in prostorski zvok Arkamys 3D. Za brezskrbno, prijetno in varno vožnjo vam medijski prikazovalnik omogoča enostavno upravljanje klicev in glasbe. Poleg tega izkoristite brezžično zrcaljenje pametnega telefona, da na zaslonu prikažete vse priljubljene aplikacije.

Foto: Dacia Posebna pohvala gre domiselnemu sistemu YouClip – vsestranskemu modulu za pritrditev dodatkov, kot so tablice, svetilke, držala in še več. Tovrstna majhna, a izjemno uporabna rešitev je točno to, kar uporabniki cenijo.

Značilni pečat znamke Dacia v obliki črke Y ustvarja povezavo med notranjostjo in zunanjostjo Bigsterja. V notranjosti je Y prisoten na zračnikih (pri različici extreme v bakreno rjavi barvi) ter na oblogah vratnih ročajev, medtem ko je zunaj prepoznaven v svetlobni zasnovi prednjih in zadnjih LED luči.

Foto: Dacia

Vožnja z Dacio Bigster ni le udobna – je tudi varna in brezskrbna. Bigster je že v osnovi opremljen s tehnologijami, ki ustrezajo najnovejšemu evropskemu varnostnemu standardu GSR2. To pomeni, da imate na vsakem potovanju ob sebi sistem pametnih pomočnikov, ki vas varujejo in podpirajo, ne da bi vas pri tem obremenjevali.

Foto: Dacia Za dodatno brezskrbnost skrbi sistem za samodejno zaviranje v sili, ki zaznava vozila, pešce in kolesarje. Če voznik ne odreagira pravočasno, sistem samodejno zavira in tako pomaga preprečiti ali ublažiti morebiten trk – zlasti v mestnih in primestnih okoljih, kjer je dogajanja največ.

Voznikov opozorilnik na utrujenost spremlja gibanje volana, hitrost in dolžino vožnje ter vas pravočasno opozori, če zazna znake zaspanosti ali zmanjšane pozornosti. To je majhen, a izjemno koristen detajl, ki zna pravočasno preprečiti nesrečo.

Pomoč pri ohranjanju voznega pasu skrbi za to, da Bigster ostane tam, kjer mora biti – na voznem pasu. Če vozilo zapusti pas brez uporabe smernikov, sistem samodejno popravi smer, kar je še posebej koristno na dolgih avtocestnih vožnjah.

Tudi mrtvi kot ni več uganka. Sistem za zaznavanje vozil v mrtvem kotu vas z vizualnimi opozorili v stranskih ogledalih pravočasno opozori, če se ob strani približuje drugo vozilo – nepogrešljiva pomoč pri prehitevanju ali menjavi pasu.

Foto: Dacia

Bigster je opremljen z vrsto pametnih asistenčnih sistemov, ki olajšajo vsak manever. Sistem pomoči pri parkiranju poskrbi za več samozavesti na ozkih mestnih parkiriščih, kamera za vzvratno vožnjo in senzorji pa poskrbijo, da gre vse gladko.

Pri različicah s hibridnim pogonom je na voljo tudi prilagodljivi tempomat (adaptive cruise control). Ta ne le ohranja nastavljeno hitrost, temveč tudi samodejno prilagaja razdaljo do vozila pred vami in po potrebi zavira ali ponovno pospeši – popoln sopotnik za vožnjo po avtocesti.

Bigster se znajde tudi tam, kjer se asfalt konča. Sistem za nadzor spuščanja po klancu (hill descent control), ki je na voljo pri različicah s pogonom 4x4, omogoča varno in nadzorovano spuščanje po strmih terenih. Voznik lahko z gumbi na volanu enostavno prilagodi hitrost med 5 in 30 kilometri na uro, sistem pa z uporabo ABS skrbi za optimalno zaviranje – vi pa se lahko osredotočite le na volan.

Foto: Dacia

Ena od največjih prednosti Bigsterja je raznolikost pogonskih možnosti. Dacia je poskrbela, da si vsakdo – ne glede na način uporabe vozila – lahko izbere motor, ki najbolj ustreza njegovemu življenjskemu slogu.

hybrid 155 – varčen, tih in živahen

Za mestne uporabnike in tiste, ki si želijo največje učinkovitosti, je tu novi full hybrid 155. Gre za napredno kombinacijo 4-valjnega bencinskega motorja, 49-konjskega elektromotorja in baterije s kapaciteto 1,4 kWh. V praksi to pomeni, da lahko do 80 odstotkov mestne vožnje opravite povsem na elektriko, brez priklapljanja na polnilnico. Samodejni menjalnik brez sklopke poskrbi za tekoče speljevanje in živahno pospeševanje, skupna sistemska moč pa znaša 155 KM in 205 Nm navora. Poraba goriva se zmanjša tudi do 40 odstotkov, emisije CO₂ pa se začnejo pri skromnih 110 g/km.

mild hybrid 130 4x4 – ko ceste ni več

Za ljubitelje narave in zahtevnejših terenov je na voljo različica mild hybrid 130 s štirikolesnim pogonom. Opremljena je s sistemom za izbiro terena vožnje (terrain Control) in petimi voznimi načini, ki poskrbijo za oprijem in stabilnost tudi v snegu, blatu ali na makadamu. 1,2-litrski trivaljnik razvije 130 KM, dodatna pomoč hibridnega sistema pa skrbi za varčnost in natančno vožnjo. Emisije CO₂ pri tej različici se začnejo pri 135 g/km, regenerativno zaviranje pa polni baterijo brez poseganja voznika.