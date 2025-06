Zaradi nesreče daljši zastoj na primorki

Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Gabrkom in Senožečami, zaradi okvare vozila je oviran tudi promet na gorenjski avtocesti pred izvozom Naklo.

Na štajerski avtocesti so zastoji med priključkom Slovenska Bistrica jug in Dramljami proti Ljubljani, zamuda od 15 do 20 minut, ter med priključkom Celje vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, zamuda 45 minut.

Na primorski avtocesti so zastoji med Postojno in Brezovico proti Ljubljani, zamuda 20 minut, ter med Ljubljano in Brezovico, zamuda pet minut.

Zastoji so tudi na cestah Lesce–Bled, Dragonja–Koper in Medvode–Ljubljana v obe smeri, na cestah v Celju zaradi kolesarske prireditve ter na cesti Celje–Teharje.

Cesta Celje–Žalec bo do 22. ure zaprta v Celju med Mariborsko cesto in odcepom za Medlog. Zaprte bodo tudi nekatere druge ulice v Celju. Obvoz je mogoč po avtocesti med priključkoma Celje center in Celje zahod v obe smeri, tudi za vozila brez vinjete.

Od sobote do 7. septembra bo veljala omejitev prometa težkih tovornih vozil v času turistične sezone ob sobotah od 8. do 13. ure ter na primorskih cestah od 6. do 16. ure ter ob nedeljah in praznikih med 8. in 22. uro.

Primorska avtocesta bo med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani zaprta danes ponoči med polnočjo in 4. uro ter v noči na nedeljo med polnočjo in 5.30. Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti.

Na gorenjski avtocesti bo do 15. julija zaprt priključek Šentvid v obe smeri. Obvoz, tudi za vozila brez vinjete, je dovoljen po avtocesti od Broda do priključka Ljubljana Šiška oziroma do izvoza na Celovško cesto. Vendar samo v tej smeri.

Na štajerski avtocesti med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice promet do konca septembra v obe smeri poteka po enem voznem pasu. Zaprt je uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani.

Na cesti Litija–Zagorje, pri Šklendrovcu, ne bo več popolnih zapor. Predvidoma do torka bo promet potekal izmenično enosmerno, nato se dela končajo.

Cesta Ljubljana–Polhov Gradec bo na Dobrovi v krožišču zaprta od sobote, od 5. ure, do nedelje, do 19. ure. Obvoz bo na relaciji Dobrova–Polhov Gradec–Šentjošt–Horjul–Vrhnika–Brezovica–Ljubljana (Dolgi most) in obratno.

Cesta Staro selo–Kobarid bo v Kobaridu na Markovi ulici zaprta do ponedeljka, dnevno med 7. in 15. uro.

V soboto bo med 9. in 16. uro zaprta cesta Rakek–Logatec. Obvoz bo mogoč po avtocesti med priključkoma Logatec in Unec v obe smeri, tudi za vozila brez vinjete.

Cesta Mlačevo–Rašica bo med Malo in Veliko Račno zaprta do 31. avgusta.