Pravna pomoč, ki jo priporoča tudi GZS: s Pravnikom na dlani je reševanje pravnih težav hitro, dostopno in učinkovito

Reševanje pravnih vprašanj je pogosto zapleteno, zamudno in drago. A obstaja rešitev, ki to spreminja – Pravnik na dlani , digitalna pravna storitev, ki omogoča strokovno pravno pomoč kar preko telefona. Storitev je zaradi svoje učinkovitosti in dostopnosti prejela srebrno priznanje Gospodarske zbornice Slovenije za inovativnost in jo GZS tudi uradno priporoča.

Pravni nasvet – zdaj dosegljiv v nekaj minutah

Pravnik na dlani ponuja pravne storitve za vse, ki potrebujete:

hiter in zanesljiv pravni nasvet po telefonu ,

, pregled pogodb ali dokumentov ,

, pripravo pravnih dopisov ali uradnih zahtevkov.

Namesto iskanja pravne pisarne in usklajevanja terminov preprosto pokličete na telefonsko številko 01 280 8000 ali rezervirate termin prek spleta: https://pravniknadlani.si .

Foto: Sedem d.o.o.

Kaj o storitvi pravi Gospodarska zbornica Slovenije?

»Pravnik na dlani je digitalna platforma, ki omogoča dostop do vrhunskih pravnikov po dostopni ceni. Vse pravne storitve so izvedene preko telefona, kar omogoča udobno in hitro pravno pomoč. Platforma ponuja pravno svetovanje tako za posameznike kot za podjetja, pri čemer podjetjem nudi tudi naprednega AI pravnega svetovalca. Je okolju prijazna, saj v celoti deluje digitalno, strankam pa prihrani potrebo po vožnji in s tem zmanjša ogljični odtis.« – GZS

Ta izjava potrjuje, da gre za preizkušeno rešitev z visoko dodano vrednostjo.

Napredna spletna aplikacija Pravni pomočnik

Ob pravnem svetovanju po telefonu so razvili še spletno aplikacijo Pravni pomočnik – inovativno orodje, ki uporabniku pomaga narediti prvi korak k rešitvi njegove pravne težave. Deluje preprosto: uporabnik opiše težavo, aplikacija pa ponudi okvirne pravne smernice in možne korake. Aplikacija temelji na resničnih primerih, strokovnem znanju pravnikov in umetni inteligenci. Dostopna je ves dan, vsak dan, brez čakanja na povezavi https://pravniknadlani.si/pnd-ai .

Foto: Pravnik na dlani

Slovenska inovacija z družbenim učinkom

Pravnik na dlani ni zgolj hitra rešitev – gre za sodobno slovensko inovacijo, ki spreminja dostopnost pravne pomoči. Uporabnikom omogoča, da do strokovnega pravnega svetovanja pridejo hitreje, brez nepotrebnih stroškov in zapletov.

Storitev se je izkazala za dragoceno tako za posameznike kot za podjetja, predvsem pa je uporabna v trenutkih, ko je treba pravno odločitev sprejeti takoj.