7.36 Izrael in Iran z novimi medsebojnimi napadi

6.35 Trump tik pred odobritvijo načrtov za napad na Iran: Potrpljenje mi je pošlo

"Bolnišnica Soroka v Beršebi na jugu Izraela naj bi bila neposredno zadeta. Več podrobnosti sledi," je na omrežju X zapisalo izraelsko zunanje ministrstvo. Tiskovni predstavnik bolnišnice je medtem poročal o poškodbah objekta. "Trenutno ocenjujemo škodo, vključno z ranjenci. Javnost prosimo, da v tem času ne prihaja v bolnišnico," je dodal.

Za zdaj še ni podatkov o številu ranjenih in morebitnih žrtvah po napadu na bolnišnico. Foto: Reuters Obe državi sta poročali o novih medsebojnih napadih. Po Izraelu so se zjutraj znova oglasile sirene, potem ko je vojska zaznala več raket, izstreljenih iz Irana. Novinarji francoske tiskovne agencije AFP so slišali eksplozije v Tel Avivu in Jeruzalemu.

Izrael je s petkovim obsežnim napadom na Iran sprožil nov val zaostrovanj na Bližnjem vzhodu. Medsebojni napadi so do zdaj zahtevali več kot 240 življenj, veliko večino na iranski strani. Po neuradnih podatkih je žrtev še precej več.

Med ubitimi so tudi vodilni možje iranskih oboroženih sil in več jedrskih znanstvenikov. Izrael trdi, da so napadi usmerjeni proti iranskemu jedrskemu programu, saj naj bi bila Islamska republika zelo blizu temu, da razvije jedrsko orožje.

Iran naj bi od petka proti Izraelu izstrelil okoli 400 raket, od katerih jih je približno 40 prebilo zračno obrambo, navaja tiskovna agencija Reuters.

Ameriški predsednik Donald Trump je opozoril, da mu je potrpljenje glede Irana pošlo. Foto: Reuters Ameriški predsednik Donald Trump je v torek zvečer odobril načrte za napad na Iran, a dokončne odločitve o tem še ni sprejel, ob sklicevanju na neimenovane uradnike poročajo ameriški mediji. Po navedbah virov je Trump zadržal odločitev o napadu, če bo Teheran privolil v opustitev svojega jedrskega programa.

Trump naj bi po navedbah virov med drugim razmišljal o napadu ameriških sil na iranski jedrski objekt Fordov, navaja britanski BBC. Ta je zakopan globoko v goro, za njegovo uničenje pa bi bile potrebne posebne 14-tonske bombe za uničevanje bunkerjev, ki jih po navedbah ameriške televizije CNN lahko "dostavijo" le ameriški bombniki B-2.

Trumpu pošlo potrpljenje glede Irana

Ameriški predsednik je sicer v sredo povedal, da se še ni odločil glede vojaškega posredovanja v konfliktu med Iranom in Izraelom, češ da bo to morda storil, morda pa ne. Opozoril je, da mu je potrpljenje glede Irana pošlo. Islamsko republiko je spet pozval k brezpogojni predaji, ki pa jo v Teheranu zavračajo.

Po njegovih besedah je Iran že sporočil, da si želi pogajanj. Zatrdil je, da so v Teheranu celo predlagali, da bi pogajanja o iranskem jedrskem programu potekala v Beli hiši.

Iranci sporočajo: Grožnje na nas nimajo vpliva

Iranski vrhovni voditelj, ajatola Ali Hamenej, je pred tem ZDA posvaril pred morebitno vojaško intervencijo v Iranu. V televizijskem nagovoru je zatrdil, da se njegova država ne bo predala ali privolila v vsiljen mir. Trumpu je tudi sporočil, da grožnje na Irance nimajo vpliva in da naj grozi tistim, ki se groženj bojijo.