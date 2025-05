Prejemnik nagrade za odličnost v marketingu je Telekom Slovenije

Prejemnik velike nagrade za odličnost v marketingu je letos Telekom Slovenije. Na Slovenski marketinški konferenci v Portorožu so priznanja za marketinško odličnost prejeli še Atlantic Grupa, Petrol, Zavarovalnica Triglav in Steklarna Hrastnik, so sporočili iz Društva za marketing Slovenije.

Telekom Slovenije je po izboru strokovne komisije zmagovalec v dveh kategorijah in finalist v še treh, kar po njenem mnenju kaže na strateško, taktično, gonilno in povezovalno vlogo marketinga v podjetju.

"Ko smo se pred dvema letoma odločili dvigniti Telekom Slovenije tja, kamor sodi, smo se tega lotili z novo strategijo, veliko željo in odlično ekipo, ki je to znala. Kot finančnik se nisem vtikal v marketing. Zastavil sem eno samo vprašanje: ali ste zadovoljni? Ko so rekli da, sem potrdil kampanjo. In zelo smo ponosni na to, kar smo naredili," so organizatorji izbora v sporočilu navedli podpredsednika uprave Telekoma Slovenije Boštjana Škufco Zaverška.

"Telekom je dokazal, da je osredotočen na uporabnika"

Izbirna komisija je v obrazložitvi med drugim zapisala, da je Telekom s celovito transformacijo marketinga, novim pozicioniranjem na trgu in odlično izvedbo dokazal, da je osredotočen na uporabnika, svojo marketinško odličnost pa da je potrdil tudi z odličnimi poslovnimi rezultati in ponovnim prevzemom vodilnega položaja v panogi.

Telekom Slovenije je bil najboljši v kategorijah odličnost celovite marketinške strategije podjetja ter odličnost trajnostnega delovanja in družbena odgovornost.

V kategoriji odličnost marketinškega projekta je v podkategoriji novost ali inovacija zmagala Atlantic Grupa, v podkategoriji transformacija ali optimizacija poslovnih procesov Petrol, v podkategoriji odziv na izredne okoliščine Zavarovalnica Triglav in v podkategoriji strateško partnerstvo Steklarna Hrastnik. Med finalisti je bilo tudi podjetje Spar Slovenija.