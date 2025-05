Slovenska posebnost: prvotni telekom edini reguliran, čeprav ni prevladujoč

Namen regulacije je zagotavljati konkurenčne in poštene pogoje na trgu, a če se izvaja brez jasnih in doslednih meril, ima lahko negativne posledice. Ne samo na ponudnike storitev, temveč tudi za uporabnike, gospodarstvo ter celo na hitrost in doseg tehnološkega razvoja v državi, opozarjajo pri Telekomu Slovenije.

Daleč smo od časov, ko je bil Telekom Slovenije edini telekomunikacijski operater v Sloveniji in je bilo razumljivo, da je regulacija trga nudila zaščito in pomagala novim ponudnikom omogočiti konkuriranje. Ključni cilj regulacije je bilo dejansko znižanje tržnega deleža do takrat edinega telekomunikacijskega operaterja v državi.

Toda ta regulacija je ostala pretirana in predolgo trajajoča še dolgo po tem, ko so bili njeni izvirni nameni doseženi, opozarjajo pri Telekomu Slovenije. Sprašujejo se, zakaj pri nas kaznujejo tistega, ki je omrežje po vsej državi gradil prvi in v največjem obsegu.

Niti 28 odstotkov trga, a sto odstotkov regulacije

Telekom Slovenije namreč ostaja edini regulirani operater na slovenskem trgu fiksnega širokopasovnega dostopa, čeprav je po podatkih agencije za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS) iz zadnjega lanskega trimesečja imel zgolj 27,73-odstotni tržni delež v tem segmentu.

S tem je Telekom Slovenije danes eden od prvotnih operaterjev držav članic Evropske unije, ki ima enega izmed najnižjih tržnih deležev. Za primerjavo navajajo Telekom Austria, ki ima v svoji lasti blagovno znamko A1 – ta ima na trgu fiksnega širokopasovnega dostopa v svoji domovini več kot polovični tržni delež.

Vlagali svoje milijone, zdaj pa prisiljeni prodajati pod ceno

Status reguliranega operaterja pomeni, da mora Telekom Slovenije veleprodajne storitve na fiksnem omrežju ponujati po reguliranih cenah, pojasnjujejo pri Telekomu Slovenije.

Težava za Telekom Slovenije je, da nekatere izmed teh reguliranih cen ne morejo pokriti niti obratovalnih stroškov, kaj šele, da bi omogočale nadaljnji razvoj in nadgradnje omrežij. Pojasnjujejo, da je cilj Telekoma Slovenije zagotoviti optični dostop v čim več slovenskih gospodinjstvih, tudi izven večjih mest. Na teh področjih drugi operaterji zaradi nizke dobičkonosnosti praviloma ne gradijo, saj so stroški gradnje zelo visoki. Telekom Slovenije zagotavlja optične priključke tudi na teh območjih in jih mora ponujati v najem tudi drugim operaterjem po s strani AKOS predpisanih cenah.

Optična dilema

Tako imajo drugi operaterji dostop do zelo kakovostnih optičnih priključkov po nizkih cenah, posledično niso zainteresirani za gradnjo lastnih omrežij, ker dosegajo večje dobičke na omrežju Telekoma Slovenije.

Stroški gradnje rastejo, veleprodajne cene ostajajo iste ali se znižujejo, zato je vprašljiva ekonomska smiselnost obsežnih naložb v omrežja, izpostavljajo na Telekomu Slovenije.

Slovenska regulacija: ko varuh trga postane zaviralec razvoja

Nadaljevanje prakse prekomerne regulacije vodi v zmanjšanje naložb v primarno optično infrastrukturo, kar bi upočasnilo ali celo ogrozilo doseganje ciljev Slovenije pri prehodu v gigabitno družbo, uporabnike pa prikrajšalo za kakovostne in dostopne telekomunikacijske storitve.

Opozarjajo, da slovenska regulacija trga fiksnega širokopasovnega dostopa ni skladna s priporočili Evropske komisije glede deregulacije trgov in zato škoduje konkurenčnosti slovenskega trga fiksnih širokopasovnih komunikacij, od katere bi imeli največ koristi prav uporabniki.

Manj birokracije, več zdrave konkurence – dokaz celo pri nas

Dokaz pozitivnih posledic učinkovite konkurence je deregulirani slovenski trg mobilnih komunikacij, so prepričani pri Telekomu Slovenije. Operaterji so zgradili pretežno lastno infrastrukturo in tekmujejo za uporabnike z vse boljšimi storitvami, čeprav je trg dereguliran.

Mobilne storitve v Sloveniji so kakovostne, ugodne in dostopnejše kot marsikje v tujini, operaterji in ponudniki za uporabnike tekmujejo s privlačnimi ponudbami. Hkrati delujoči trg omogoča, da operaterji vlagajo velika sredstva v nadaljnje širitve in nadgradnje ter uvedbo novih tehnologij in storitev.