Putin prvič omenil vnukinjo in njeno nenavadno sposobnost

Ruski predsednik Vladimir Putin je prvič omenil, da ima vnukinjo. To je bilo za rusko državno tiskovno agencijo Tass tako pomembno, da so iz tega naredili udarno novico. Putin sicer redko javno govori o svoji družini.

Ruski predsednik Vladimir Putin je pred časom že omenil, da je dvakratni dedek, vendar brez podrobnosti. Zdaj pa je sporočil, da ima njegova vnukinja učiteljico iz Pekinga, s katero tekoče govori kitajsko, piše avstrijski medij Kronen Zeitung.

Dve hčerki – Marija in Katerina

Po besedah ​​ruskega predsednika zanimanje za kitajski jezik v njegovi državi narašča. Kitajska vlada je najmočnejši zaveznik Rusije. Putin in kitajski predsednik Ši Džinping naj bi imela tesne osebne stike. Po izbruhu vojne v Ukrajini leta 2022 Peking ni uvedel sankcij proti Moskvi in ​​ni obsodil njenih dejanj.

Putin redko javno govori o svoji družini. Z učiteljico nemščine Ljudmilo je bil poročen skoraj 30 let, do leta 2013. Par ima dve hčerki: Marijo, rojeno leta 1985, in Katerino, rojeno v Dresdnu leta 1986.

Katerina, ki v javnosti uporablja priimek Tihonova, je specialistka za strojništvo in članica znanstvenega sveta državne univerze v Moskvi, Marija, ki uporablja priimek Voroncova, pa je endokrinologinja v nacionalnem endokrinološkem raziskovalnem centru v Moskvi. Leta 2022 so zahodni mediji poročali, da se je Putinova prvorojenka razšla z možem, nizozemskim podjetnikom Jorritom Faassnom. Znano je tudi, da so se jima v zakonu rodili otroci, Putinovi vnuki.

Ima Putin sedem ali osem otrok?

Krožijo tudi nepotrjene govorice o Putinovih morebitnih ljubimkah in drugih otrocih. Nekateri govorijo celo o sedmih ali osmih otrocih. Ena od njegovih nekdanjih ali sedanjih ljubimk naj bi bila Alina Kabajeva, svetovna in evropska prvakinja v ritmični gimnastiki. V državni dumi sedi kot poslanka Putinove stranke Enotna Rusija.

Po Putinovih besedah ​​je bila ločitev od žene leta 2013 skupna odločitev. Njegova žena Ljudmila je po pisanju Kronen Zeitunga ločitev pred leti pojasnila z besedami: "Vladimir je zatopljen v delo, najini hčerki sta odrasli in imata svoje življenje. Ne maram publicitete. Letenje mi je težko in praktično nikoli se ne vidiva."