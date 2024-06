Hčerki ruskega predsednika Vladimirja Putina, 39-letna Marija Voroncova in 37-letna Katerina Tihonova, sta se ta teden udeležili gospodarskega foruma v Sankt Peterburgu. Putin, ki skrbno skriva podrobnosti o svojem zasebnem življenju, sicer nikoli ni javno ali uradno potrdil, da sta Voroncova in Tihonova njegovi hčerki.

Voroncova in Tihonova sta v četrtek in danes sodelovali na panelih v okviru Mednarodnega gospodarskega foruma (SPIEF) v Sankt Petersburgu, drugem največjem ruskem mestu in Putinovem domačem kraju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Udeležence foruma bo sicer danes nagovoril tudi Vladimir Putin, ki ni nikoli javno ali uradno potrdil, da sta Marija Voroncova in Katerina Tihonova njegovi hčerki. O tem so sicer po navedbah AFP v preteklosti pisali številni ruski in tuji mediji, obe pa sta se kot "hčerki ruskega predsednika" znašli tudi na seznamu sankcij ZDA.

Katerina Tihonova je v četrtek na forumu sodelovala v razpravi na temo vloge obrambnega sektorja pri krepitvi ruske tehnološke suverenosti. Foto: Reuters

Obe sta se foruma udeležili že v preteklosti

Katerina Tihonova je specialistka za strojništvo in članica znanstvenega sveta državne univerze v Moskvi. V četrtek je na forumu v Sankt Petersburgu sodelovala v razpravi na temo vloge obrambnega sektorja pri krepitvi ruske tehnološke suverenosti. Marija Voroncova, endokrinologinja v nacionalnem endokrinološkem raziskovalnem centru v Moskvi, pa danes sodeluje v panelu na temo inovacij na področju biotske raznovrstnosti.

Obe sta se foruma SPIEF v preteklosti že udeležili kot gostji, vendar so ruski mediji poročali, da sta bili tokrat prvič vključeni v uradni program.

Marija in Katerina sta se rodili v letih 1985 in 1986, ko je bil Putin še poročen z nekdanjo ženo Ljudmilo. V svojih 25 letih na oblasti je ruski voditelj v javnih izjavah sicer že omenil obstoj svojih hčera, vendar ni nikoli navedel podrobnosti, potrdil njune identitete ali se z njima fotografiral v javnosti.

Voroncova danes sodeluje v panelu na temo inovacij na področju biotske raznovrstnosti. Foto: Reuters