Štiriindvajsetletna Ukrajinka Marijana Čеčеljuk je pred dnevi v solzah zakorakala na svobodo. Je namreč ena izmed 75 moških in žensk, ki so jih Rusi izpustili v okviru 52. izmenjave vojnih ujetnikov med Moskvo in Kijevom.

Po izbruhu vojne v Ukrajini sta se Čečeljukova in njena mlajša sestra zatekli v jeklarno Azovstal v Mariupolu, a so ju med evakuacijo civilistov ločili. Ko so Rusi izvedeli, da je 24-letnica zaposlena na policiji, so jo odpeljali v pripor, kasneje pa jo premestili v taborišče za vojne ujetnike v Olenivki v regiji Doneck. Priprta je bila tudi v zaporu v mestu Taganrog na jugozahodu Rusije in v zaporu v ukrajinskem mestu Mariupol.

Po dveh letih psihičnega in fizičnega trpinčenja je Čečeljukova končno v objemu najbližjih. Tako kot zanjo sta bili zadnji dve leti peklenski tudi za njeno družino. V spodnjem posnetku si lahko ogledate srečanje z mamo, ki ni vedela, kje je njena hči in ali je sploh še živa.

Mariana Checheliuk shared seeing her mom for the first time in over two years.



Mariana went through hell, and her mom did, too - not knowing where her daughter is, whether she is even alive.



That is what Russia does to Ukrainian families. https://t.co/T2Eetab5ad pic.twitter.com/QyuioJKa9G