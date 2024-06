Ukrajinci: Zahodno orožje že deluje. Lepo je zagorelo.

Ukrajinske oblasti so sporočile, da so v ponedeljek z orožjem, ki ga je dobavil Zahod, uspešno zadele ruski raketni sistem S-300. Sistem je bil na ruskem ozemlju, piše CNN.

"Lepo je zagorelo. To je ruski S-300, na ruskem ozemlju. In to v prvih nekaj dneh po dovoljenju za uporabo orožja, ki ga je Zahod poslal na sovražnikovo ozemlje," je na Facebooku sporočila ukrajinska ministrica Irina Vereščuk in priložila domnevno slikovno gradivo.

Ukrajina je že prej zadela tarče na ruskem ozemlju, tokrat pa je to storila z zahodnim orožjem, kar bi lahko izzvalo oster odziv ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki je prejšnji teden opozoril članice Nata, naj se zavedajo, s čim se igrajo, ko govorijo o napadih na rusko ozemlje.

Joe Biden: Lahko ga uporabite, a ciljajte le tarče ob meji blizu Harkova

Ameriški predsednik Joe Biden je Ukrajini dovolil uporabo ameriškega orožja za napade na rusko ozemlje pod pogojem, da ciljajo le tarče ob meji blizu Harkova. Po tej odločitvi lahko Ukrajina za napade na ruske vojake in poveljniške centre v Rusiji uporablja topništvo himars, ki so ji ga dobavile ZDA, še vedno pa ne sme uporabljati ameriških sistemov dolgega dosega.

Za podobno potezo so se nedavno odločile Nemčija, Francija, Velika Britanija in nekatere druge evropske države. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pohvalil Bidnovo odločitev in dejal, da gre za korak naprej v obrambi Harkova.

Western weapons in effect. Components of a S-300/400 air defense complex, destroyed in the Bilhorod region. Reportedly happened yesterday, with the help of HIMARS. pic.twitter.com/s0ziwJ1tpB — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 3, 2024

Rusi so opozorili ZDA

Včeraj je Kremelj ZDA sporočil, da se lahko soočijo z usodnimi posledicami, če ne bodo upoštevali opozoril Moskve in če bo Ukrajina tarče na ruskem ozemlju začela ciljati z orožjem, ki ji ga je dobavil Washington.

"Ameriške voditelje bi rad opozoril, da bi lahko imele napačne ocene usodne posledice. Podcenjujejo resnost našega odgovora na takšno potezo," je dejal namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov.

Za zdaj sicer še niso potrdili, ali so ukrajinske sile na ruski raketni sistem res streljale z orožjem, ki so ga dostavile ZDA.