Grozljiv posnetek iz mesta, velikega kot Ptuj: Vse je uničeno #video

Vovčansk, mesto v Ukrajini, ki je imelo pred rusko invazijo slabih 18.000 prebivalcev oziroma približno toliko kot slovenski Ptuj, je trenutno eden glavnih ciljev ruske ofenzive v smeri proti Harkovu. Rusko obmetavanje letalskih bomb in artilerijskih granat je mesto, v katerem je po zadnjih ocenah ostalo manj kot sto civilistov, skoraj povsem uničilo. Ukrajinci so v maju sicer priznali, da ruske sile v mestu počasi napredujejo in da so se zato že nekajkrat premestili na bolj ugodne obrambne položaje, toda Rusi pri poskusu zavzetja Vovčanska plačujejo strašansko ceno - mesto je namreč prava mesoreznica za ruske vojake.

Obupan ruski vojak se je oglasil iz Vovčanska: Ne vem, ali bom ranjen ali ubit

Po omrežju X je zaokrožil tudi posnetek obupanega ruskega vojaka Antona Adrejeva, ki je opisal grozljive razmere na fronti v Vovčansku. "Samo ubijejo nas in to je to. Poslani smo pod strele mitraljezov, pod brezpilotna letala. Tako da ne vem, ali bom ranjen ali ubit," je vojak med drugim dejal v spodnjem videoposnetku.

Anton Andrejev je pogodbeni vojak iz pete čete 1.009. polka, v katerem jih je od sto vojakov ostalo le 12. Po njegovih besedah gre še za "en mlinček za meso", saj na fronto, kjer preži nevarnost brezpilotnih letal in mitraljezov, pošiljajo neizurjene ruske vojake in jim ne dovolijo umika, rezultat tega pa je, da skupine padajo ena za drugo, na njihovo mesto pa vsakokrat znova pride nova skupina. "Sveže skupine so bile pred prihodom na fronto na urjenju samo od štiri do pet dni. V eni od skupin je tako ostal samo en vojak," je dejal v videoposnetku.

Poveljniki vpijejo: "Naprej, naprej!"

"Kaj lahko povem o ofenzivi v Vovčansku? Rekli so nam, da bomo šli samo na mejo, a so nas poslali v prvo obrambno linijo. Operacija se ni začela pravočasno. Greš mimo ulice in zdi se, da je vse v redu, potem pa se znajdeš pod streli mitraljezov in zlasti pod brezpilotnimi letali, ki uničijo največ vojakov. Poveljniki pa po radiu vpijejo: 'Naprej, naprej!' Ne moreš se premakniti nazaj. Silili so nas, da gremo naprej. Prvo noč je padla polovica ljudi iz naše čete. Hvala bogu je bila večina ranjenih, toda veliko je bilo tudi smrti. Ko bo ostalo od pet do deset ljudi iz vseh skupin, nam bodo morda pustili, da se umaknemo," je Andrejev opisoval napad na ulice Vovčanska.

Po besedah ​​Andrejeva so častniki poslali borce v Vovčansk samo z neprebojnimi jopiči in jurišnimi puškami. "Samo ubijejo nas in to je to. Poslani smo pod strele mitraljezov, pod brezpilotna letala. Tako da ne vem, ali bom ranjen ali ubit. Razumem, da je naše vodstvo dobilo ukaz iz Moskve, kjer pa jim je vseeno," je sklenil Andrejev.