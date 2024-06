Desničarske stranke bi lahko odigrale vlogo pri končanju vojne v Ukrajini, je danes na predvolilnem shodu v Budimpešti dejal madžarski premier Viktor Orban. Po njegovem mnenju bi lahko ob vzponu desnice v EU in zmagi Donalda Trumpa na volitvah v ZDA do konca leta oblikovale čezatlantsko mirovno koalicijo, poroča nemška tiskovna agencije dpa.

Na pohodu skozi središče Budimpešte se je danes zbralo več deset tisoč Madžarov, ki so pred evropskimi volitvami podprli Viktorja Orbana in njegovo stranko Fidesz. "Še nikoli prej se ni pojavilo toliko ljudi za mir. Smo največji mirovniki, največja mirovna sila v Evropi," je po poročanju agencije Reuters dejal Orban. "Evropi je treba preprečiti, da drvi v vojno, v lastno uničenje," je opozoril.

Volivce pozval, naj se udeležijo evropskih volitev

Orban je udeležencem pohoda miru v Budimpešti dejal, da bi lahko čezatlantsko mirovno koalicijo vzpostavili do konca leta, poroča madžarska tiskovna agencija MTI. Da bi to dosegli, je potrebna zmaga njegove stranke Fidesz na evropskih volitvah 9. junija in okrepitev desnice v EU, je dejal in pozval volivce, naj se udeležijo volitev. Dodal je, da bi čezatlantsko mirovno koalicijo lahko ustanovili jeseni, "če bodo Američani izvolili predsednika, ki podpira mir".

"Na začetku leta smo bili še v manjšini, do konca leta pa smo lahko v večini v celotnem zahodnem svetu," je po navedbah dpa dejal Orban. Poudaril je še, da bi bilo treba čim prej doseči prekinitev ognja v Ukrajini in mirovna pogajanja, ter opozoril, da bi tretja svetovna vojna lahko uničila Madžarsko.