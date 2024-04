Na poziv madžarskega opozicijskega politika Petra Magyara se je v petek na ulicah Budimpešte zbralo več tisoč ljudi in znova protestiralo proti vladi premierja Viktorja Orbana. Posnetek s protesta si oglejte zgoraj. Magyar je na shodu zahteval reformo zakonodaje o zaščiti otrok, notranjega ministra Sandorja Pinterja pa je pozval k odstopu, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Protestniki so se zbrali pred notranjim ministrstvom, kjer je Peter Magyar pozval k reformi zakonodaje o zaščiti otrok. Ob tem je predlagal ustanovitev posebne policijske enote, ki bi bila zadolžena za preiskovanje spolnih kaznivih dejanj zoper otroke, in okrepitev financiranja institucij za zaščito otrok.

Poudaril je, da bi vse odgovorne v nedavni aferi s sporno pomilostitvijo morali pripeljati pred sodišče. Afera je s položaja odnesla predsednico države Katalin Novak in pravosodno ministrico Judit Varga, Magyarovo nekdanjo soprogo.

Afera je izbruhnila februarja, ko so mediji objavili seznam ljudi, ki jih je pomilostila nekdanja predsednica. Na njem je bil namestnik direktorja doma za otroke in mladostnike, obsojen na tri leta zapora, ker je otroke silil v umik obtožb zlorab na račun direktorja doma. Ta je v zaporu pristal za osem let.

Zahteval opravičilo zlorabljenim otrokom

Magyar je na petkovih protestih od vlade in notranjega ministra Sandorja Pinterja zahteval opravičilo zlorabljenim otrokom. Pinterja je hkrati pozval k odstopu, češ da ni sposoben opravljati svojih nalog, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

43-letni Magyar velja za vzhajajočo zvezdo opozicije v državi. S svojo stranko Spoštovanje in svoboda se bo udeležil junijskih evropskih in lokalnih volitev ter tako izzval Orbanovo stranko, ki je na oblasti od leta 2010.

Vladni urad za zaščito suverenosti, ustanovljen za preiskovanje in omejevanje vpliva iz tujine, je sicer nedavno sprožil preiskavo zoper Magyarja zaradi suma poskusa financiranja iz tujine. V skladu z madžarsko zakonodajo tistemu, ki kandidira na volitvah in prejme finančna sredstva iz tujine, grozi do tri leta zapora.