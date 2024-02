"Če se to lahko zgodi, potem sta desetletja trajajoči boj žrtev in njihova pravna obramba postala popolnoma nesmiselna," je za madžarski medij Telex povedal odvetnik Andras Gal. Ta je zastopal zlorabljene mladostnike v sojenju Janosu Vasarhelyiju, nekdanjemu direktorju doma za mladostnike v kraju Bicske.

Zlorabljeni otroci še vedno trpijo posledice

Gal je povedal, da še vedno občasno govori z zlorabljenimi mladimi. Eden od prizadetih je naredil samomor, ostali so duševno uničeni. Nekateri med njimi se spopadajo z odvisnostjo od alkohola, zdravil ali mamil in še danes niso mogli ubežati posledicam tega, kar so preživeli.

O tem, zakaj točno se je Katalin Novak odločila pomilostiti namestnika direktorja (v medijih znan le kot Endre K.), lahko Gal le špekulira, vendar pravi, da se zdi, da je država tako v tem primeru kot tudi v nekaterih drugih poskušala omiliti kazen obtožencem, ki so aktivni v verskih organizacijah ali pa se predstavljajo kot takšne.

Pritiski na zlorabljene otroke

Prvi sumi o spolnih zlorabah v domu za mladostnike v Bicskeju so se pojavili leta 2011, dokončno pa je zgodba v vsej razsežnosti prišla na dan leta 2016. Direktor Vasarhelyi je nekaj let pred razkritjem zlorab dobil tudi državno odlikovanje.

Madžarska predsednica Katalin Novak je Endreja K. pomilostila v okviru pomilostitev pred obiskom papeža Frančiška na Madžarskem aprila lani. Foto: Guliverimage

V nadaljevanju postopka se je izkazalo tudi, da je direktor z izsiljevanjem in grožnjami dosegal, da so otroci preklicali obremenilne izjave na njegov račun. Tu je nastopil namestnik direktorja Endre K., ki je direktorju pomagal pri tem.

Endre K. obsojen na večletno zaporno kazen

Na koncu je bil direktor obsojen na osem let, ker je med letoma 2004 in 2016 v zavodu, ki ga je vodil, zlorabil najmanj deset mladoletnih dečkov. Njegova najmlajša žrtev je bila stara deset let, do njega pa je prvič pristopil, ko mu je otrok povedal, da mu je umrla mama.

Namestnik direktorja Endre K., ki ga je pomilostila Novakova, pa je bil leta 2019 na prvi stopnji obsojen na tri leta in štiri mesece zapora. Kazen je bila potrjena leta 2021.

Odgovor madžarske predsednice

Z urada madžarske predsednice so Telexu sporočili, da "pod predsedovanjem Katalin Novak ni pomilostitve za pedofile in je nikoli ne bo. Za pedofilijo ni opravičila". Dodali so še, da o konkretnih primerih pomilostitve ne morejo posredovati nobenih informacij.

Očitno torej, da medtem ko ni pomilostitve za pedofile, obstajajo pomilostitve za tiste, ki prikrivajo pedofilske zločine, še piše Telex.