Romunski in madžarski skrajneži hočejo dele ukrajinskega ozemlja

"Mi smo, kot vedno, na razpotju, zato se moramo soočiti s temi velikimi imperiji. Le tako lahko pridobimo svojo suverenost in jo naredimo celovito. Ne bomo resnično suvereni, dokler romunske države ne bomo ponovno vključili v njene naravne meje," je dejal Tarziu.

Velika nevarnost za Romunijo kot članico Nata in članico Evropske unije

Dejal je, da je treba vse, kar je del romunskega naroda, vrniti v meje ene države. "Severne Bukovine ni mogoče pozabiti! Južne Besarabije ni mogoče pozabiti! Herca. Vse, kar je bilo in je romunski narod, se mora vrniti v meje ene države," je poudaril Tarziu.

Po njegovih besedah ​​je Romunija ukleščena med dva imperija, ki kršita suverenost. Obenem je izjavil, da je uradno stališče njegove stranke, da je Nato le en od tistih imperijev, s katerimi se morajo Romuni soočiti, da bi dobili del Ukrajine.

Uresničitev njegovih načrtov bi predstavljala veliko nevarnost za status Romunije kot članice Nata in Evropske unije. Priključitev delov Ukrajine bi pomenila kršitev številnih mednarodnih pogodb in načel, kar bi pomenilo mednarodne sankcije, diplomatsko izolacijo in morebitno vojno z Ukrajino.

Če bi Ukrajina izgubila v vojni, bi Madžarska zahtevala zahodni del Ukrajine

Še pred Romunom se je oglasil Laszlo Toroczkai, vodja madžarske stranke Naša domovina. Dejal je, da bo Madžarska, če Ukrajina zaradi ruske invazije izgubi državnost, zahtevala zahodno regijo Ukrajine, kjer živi približno 150 tisoč etničnih Madžarov. Madžarski premier Viktor Orban je že pred tem dejal, da Madžarska Ukrajine ne bo podprla pri nobenem mednarodnem vprašanju, dokler ne bodo zagotovljene pravice tamkajšnjih etničnih Madžarov.