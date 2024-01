Številne nejasnosti zaradi strmoglavljenja ruskega letala #video #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

7.34 ZN ne morejo potrditi okoliščin strmoglavljenja ruskega letala

Združeni narodi ne morejo neodvisno potrditi okoliščin strmoglavljenja letala v Rusiji, je na četrtkovem zasedanju Varnostnega sveta ZN povedala generalna podsekretarka svetovne organizacije Rosemary DiCarlo. Slovenski predstavnik Samuel Žbogar je izrazil upanje, da sredin incident ob meji z Ukrajino ne bo vplival na prihodnje izmenjave ujetnikov.

Zasedanje v New Yorku je sklicala stalna članica VS ZN Rusija, ki Ukrajino obtožuje, da je nad njenim ozemljem sestrelila vojaško transportno letalo z domnevno 65 ukrajinskimi vojnimi ujetniki, šestimi ruskimi člani posadke in tremi ruskimi vojaki. Ukrajina meni, da je letalo morda prevažalo raketne izstrelke za rusko vojsko.

DiCarlova je strmoglavljenje letala, v katerem ni bilo preživelih, postavila v kontekst trajajoče ruske agresije v Ukrajini in pozvala k umiritvi napetosti. "Vojna v Ukrajini je vojna izbire. Njene tragične posledice so jasne vsem," je dodala Američanka, ki opravlja funkcijo podsekretarke za politične zadeve. Večina veleposlanikov držav članic Varnostnega sveta ZN je med razpravo izražala globoko zaskrbljenost zaradi incidenta, nekateri so zahtevali tudi neodvisno preiskavo. Prevladujoč sentiment pa je bil, da si je Rusija sama kriva, ker je sprožila vojno.

Slovenski predstavnik Žbogar je v kratkem nastopu dejal, da je težko imeti razpravo o miru in varnosti, ko so na voljo le nepreverjene informacije. Po njegovih besedah je za zdaj jasno le to, da je vojaško transportno letalo strmoglavilo med oboroženim spopadom. "Ne vemo, kaj je prevažalo, niti ali je bilo sestreljeno," je dejal, incident pa označil kot še eno tragično posledico nepotrebne vojne.

"Po drugi strani pa imamo številne neodvisno potrjene informacije o ruskih kršitvah mednarodnega prava v Ukrajini, kar vključuje brezobzirne napade na civiliste in ključno infrastrukturo ter velike kršitve človekovih pravic," je dodal in izrazil upanje, da ta dogodek ne bo oviral prihodnjih izmenjav ujetnikov.

Namestnik ruskega veleposlanika Dmitrij Poljanski je govoril o naklepnem vojnem zločinu in terorističnem dejanju ukrajinskih oboroženih sil, ki da so letalo sestrelile z raketo, izstreljeno z območja Harkova. Namestnica ukrajinskega veleposlanika Kristina Hajovijšin pa je dejala, da je edini vzrok za smrti in uničenje ruska vojna. Po njenih besedah je rusko letalo prevažalo rakete. Če so na krovu res bili tudi ujetniki, gre po njenem mnenju za prvi primer ruskega izkoriščanja živega ščita.