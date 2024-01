Pretresljiv posnetek strmoglavljenja letala z ukrajinskimi ujetniki #video #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rusko vojaško transportno letalo Iljušin Il-76 z več kot 70 ljudmi na krovu je danes strmoglavilo nad regijo Belgorod ob meji z Ukrajino, je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi. Na letalu je bilo 65 ukrajinskih vojnih ujetnikov, šest članov posadke in še trije spremljevalci, poročajo ruski mediji. Njihova usoda za zdaj ni znana.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



10.25 V Rusiji strmoglavilo letalo z ukrajinskimi vojnimi ujetniki

Nepotrjen videoposnetek, ki si ga lahko ogledate zgoraj, prikazuje strmoglavljenje letala v bližini vasi Jablonovo v regiji Belgorod, ki mu je sledila eksplozija. Incident se je zgodil okoli 11. ure po lokalnem oziroma okrog 9. ure po srednjeevropskem času. "Med rutinskim poletom v regiji Belgorod strmoglavilo letalo Il-76. Na krovu je bilo 65 ujetih pripadnikov ukrajinskih oboroženih sil, šest članov posadke in trije spremljevalci," je po navedbah ruske tiskovne agencije RIA Novosti sporočilo rusko obrambno ministrstvo.

Na kraj nesreče je že odpotovala preiskovalna komisija, da bi raziskala vzrok strmoglavljenja letala, poročajo ruski mediji. Glede usode potnikov in posadke se v medijih pojavljajo različne trditve, uradne potrditve ruskih oblasti ali reševalnih služb pa še ni bilo.

"Preiskovalci in reševalne službe so na kraju nesreče. Prilagodil sem svoj delovni urnik in odpotoval v okrožje Koroča," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal guverner ruske regije Belgorod Vjačeslav Gladkov.

V Kijevu se na incident uradno še niso odzvali, lokalni mediji pa po navedbah AFP citirajo vire v ukrajinskih oboroženih silah, ki so trdili, da je letalo sestrelila ukrajinska vojska in da je prevažalo rakete. Ukrajino je za sestrelitev letala že obtožil tudi predsednik ruskega parlamenta Vjačeslav Volodin.