Predsednik ruskega parlamenta svari pred tretjo svetovno vojno #vŽivo

Vjačeslav Volodin je tesen zaveznik ruskega predsednika Vladimirja Putina in predsednik ruske dume. Foto: Reuters

13.10 Italija razmišlja o uvedbi rezervistov

Italijanske oborožene sile naj bi v izrednih razmerah, na primer med vojnami, resnimi mednarodnimi krizami ali v nesrečah v prihodnje podpirali rezervisti. Na obrambnem ministrstvu v Rimu namreč pripravljajo predlog zakona, po katerem bi Italija imela do 10.000 rezervistov, danes poročajo italijanski mediji.

Podpora rezervistov, ki bi se udeleževali rednih usposabljanj, bi bila predvsem logistične narave, je pojasnil obrambni minister Guido Crossetto. Rezervisti naj bi posredovali tudi v primeru nesreč, kot to že počnejo vojaki. Ne bi pa jih smeli razporediti na fronto.

Rezervni sestavi italijanske vojske bi se lahko pridružili nekdanji vojaški uslužbenci, policisti ali osebe s posebnimi znanji.

"Vzpostavitev nacionalne rezerve oboroženih sil, tako kot v Švici in Izraelu, je cilj, za katerega si prizadevamo. V prihodnjih tednih bomo predlagali ustrezen zakon," je napovedal Crosetto.

Italijansko vojsko od leta 2005 sestavljajo izključno poklicni vojaki in prostovoljci. Enoletno prostovoljno služenje vojaškega roka je pogoj za kakršne koli nadaljnje obveznosti v vojski in za prijavo v policijo, karabinjerje in druge varnostne organe. Nacionalni urad za civilno službo prav tako ponuja program prostovoljnega enoletnega civilnega služenja.

12.43 Predsednik ruskega parlamenta svari pred III. svetovno vojno

Predsednik ruskega parlamenta Vjačeslav Volodin je ob današnji 80. obletnici dne, ko je sovjetska Rdeča armada leta 1944 dokončno pregnala sile nacistične Nemčije iz okolice Leningrada, opozoril na nevarnost tretje svetovne vojne. Ob tem je dodal, da je fašistična ideologija postala norma za države članice zveze Nato.

Zahodne države, zlasti Nemčijo, je obtožil, da podpirajo politiko genocida v Ukrajini. "To je nevarna pot, ki bi lahko vodila v novo svetovno vojno," je poudaril Volodin, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Rusija je svojo invazijo na Ukrajino večkrat zagovarjala z izjavami, da mora denacificirati sosednjo državo. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je invazijo primerjal z obrambo Sovjetske zveze pred nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni.

27. januarja 1944 je sovjetska Rdeča armada dokončno pregnala sile nacistične Nemčije iz okolice Leningrada in tako prekinila skoraj 900-dnevno obleganje mesta, danes znanega kot Sankt Peterburg. Šlo je za eno najdaljših in najbolj uničujočih obleganj v zgodovini, pa tudi za enega najhujših zločinov nemške vojske med drugo svetovno vojno, saj so Nemci nameravali prebivalce Leningrada izstradati, mesto pa zravnati z zemljo. Po podatkih zgodovinarjev je blokada terjala življenja približno 1,2 milijona ljudi.

10.53 ZDA načrtujejo namestitev jedrskega orožja v Združenem kraljestvu

ZDA zaradi naraščajoče grožnje Rusije, prvič po 15 letih, načrtujejo nameščanje jedrskega orožja v Združenem kraljestvu, po razkritju dokumentov Pentagona poroča britanski časnik The Telegraph. Več o tem si preberite spodaj: