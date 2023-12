Je to velika Orbanova zarota, s katero je zatresel sosednjo državo?

Pred letošnjimi volitvami je Slovaška doživela val nezakonitih migrantov. Številni slovaški politiki so že takrat madžarskemu premierju Viktorju Orbanu očitali, da je v ozadju nenadnega povečanja števila migrantov, ki so z madžarskega ozemlja prihajali na Slovaško. S to umetno spodbujeno migrantsko krizo naj bi Orban pomagal svojemu slovaškemu zavezniku Robertu Ficu.

Slovaki so 30. septembra letos odšli na parlamentarne volitve. Ena od politično razgretih predvolilnih tem je bila tudi migrantska kriza – veliko migrantov je na Slovaško prihajalo iz sosednje Madžarske in nato nadaljevalo pot naprej v smeri Nemčije.

Fico pridobiva glasove z obljubami o zaprtju meje z Madžarsko

Z opozarjanjem na migrantsko krizo je glasove med drugim pridobival nekdanji slovaški premier Robert Fico, ki je zahteval zaprtje slovaško-madžarske meje. Njegova stranka Smer je na koncu s 23 odstotki zmagala na volitvah. Fico je tako 25. oktobra znova postal slovaški premier. Nad tem je še zlasti navdušen madžarski premier Viktor Orban, ker je s tem dobil na evropski ravni podobno mislečega zaveznika. Podobne poglede imata na primer glede vojne v Ukrajini.

Po slovaških volitvah je prišlo do zanimivega pojava – število migrantov, ki so nezakonito prihajali na Slovaško iz Madžarske, je usahnilo. "Dobesedno, kot da bi jih nekdo odrezal. Migrantov ni. Preprosto so izginili, kot da jih nikoli ne bi bilo. Zdaj ni nobenega. Nič. To je šok," je madžarskemu mediju Telex povedal vir iz Slovaške, ki dobro pozna razmere na slovaško-madžarski meji.

Izredne razmere na slovaško-madžarski meji

Število migrantov, ki so prihajali na Slovaško, je začelo naraščati letos spomladi in se še povečevalo poleti. Na začetku jeseni je na Slovaško prihajalo po več tisoč migrantov dnevno (skoraj brez izjeme so bili to mladi moški). Zaradi velikega števila migrantov je na mejo prišla slovaška vojska in uvedene so bile izredne razmere v obmejnih okrajih.

Letošnji migrantski val je bil voda na mlin Roberta Fica, ki je zaradi migrantov pridobival glasove z obljubami o zaprtju meje z Madžarsko. Foto: Guliverimage

Viktor Lestyanszky, župan slovaške obmejne vasi Ipelske Predmostie (gre za etnično večinoma madžarsko vas, ki se je po madžarsko reče Ipolyhidveg), je za Telex povedal: "Migrantska ujma je popolnoma ponehala, to lahko dokažem." Letos septembra so migranti dnevno v skupinah po 20 do 30 prihajali v vas. Včasih so bili dnevi, ko jih je prišlo več sto.

Zakaj je migrantski val usahnil?

Toda v tednih po slovaških parlamentarnih volitvah se je začelo število prihodov zmanjševati in ob koncu oktobra ni bilo več migrantov, pravi župan. "Število migrantov je najprej poskočilo od nič na nekaj tisoč in nato v treh mesecih spet padlo na nič." Podobne informacije prihajajo tudi od drugih slovaških županov ob meji z Madžarsko. Nekateri, na primer županja slovaške vasi Kolare Renata Keresteš, vzroke za upad migrantov iščejo v hladnejšem vremenu in narasli obmejni reki Ipel.

Toda vir z dobrimi informaciji iz madžarske policije je za Telex prav tako kot Lestyanszky povedal, da je začelo število migrantov upadati po slovaških volitvah. Po besedah Telexovega vira je zanesljivo, da je bilo to (padec števila migrantov, op. p.) organizirano, saj se ni ustavil niti en mednarodni spor, ki bi lahko zaustavil migracije".

Je bil v ozadju Orban?

Telex je povprašal tudi madžarsko policijo, koliko prijav o gibanju nezakonitih migrantov so prejeli septembra, oktobra in novembra letos. S policije so odgovorili, da je madžarska policija med 1. septembrom in 31. oktobrom letos ukrepala proti 475 nezakonitim migrantom v županiji Nograd ter proti 489 nezakonitim migrantom v županiji Pešta. Novembra madžarska policija ni prejela nobenega obvestila o gibanju nezakonitih migrantov v obeh županijah, ki mejita na Slovaško.

Nezakoniti migranti, ki so prišli na Slovaško, so pot večinoma nadaljevali proti Poljski in Češki, od koder so želeli priti v Nemčijo. Nemški mediji to pot označujejo kot balkansko pot (ta se začne v Turčiji). Foto: Guliverimage

Telex zato postavlja tezo, da je bilo naraščanje števila migrantov, ki so skozi Madžarsko prihajali na Slovaško, povezano s slovaškimi parlamentarnimi volitvami. Tudi stranka Most-Hid (gre za slovaško stranko, ki združuje tako pripadnike madžarske manjšine kot slovaške večine) je pred volitvami odkrito očitala Madžarski, da je njena policija načrtno nedejavna pri ustavljanju migrantov in da skuša Orban tako vplivati na izid slovaških volitev.

Madžarska policija naj ne bi ustavljala migrantov

Podobno je pred volitvami trdila tudi slovaška stranka Smo družina (Sme rodina). Poslanec stranke Peter Pčolinsky je na svojem Facebook računu pred volitvami zapisal, da madžarski policisti ne ustavljajo sumljivih kombijev z migranti, če gredo ti proti meji s Slovaško.