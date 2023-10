Ali Orbanova Madžarska omogoča tihotapljenje migrantov v Nemčijo?

Migracije so (znova) postale pomembna politična tema v Nemčiji, ki je vplivala tudi na izide zadnjih deželnih volitev. Nemčija je namreč še vedno cilj številnih migrantov, ki na poti do svojega končnega cilja skoraj brez težav prečkajo tudi Madžarsko.

V nedeljo je na nemških deželnih volitvah v Hessnu in na Bavarskem velik uspeh dosegla protimigrantska stranka AfD. V Hessnu je dobila 18,4 odstotka, na Bavarskem pa 14,6 odstotka. Velik del razlogov za ta uspeh je tudi dejstvo, da je vprašanje nezakonitih migrantov v zadnjih mesecih spet postalo pomembna tema.

Poljska kot odskočna deska za nezakonite migrante?

V povezavi s tem nemški mediji veliko pišejo tudi o različnih poteh, po katerih migranti prihajajo v Nemčijo. Tako je pred tedni izbruhnila manjša afera, ko se je razkrilo, da so poljska veleposlaništva v Afriki in Aziji nezakonito prodajala poljske vizume tamkajšnjim prebivalcem.

Nemci domnevajo, da so številni, potem ko so prišli na Poljsko, nadaljevali pot proti Nemčiji. Zgodba je še toliko bolj kočljiva za poljsko oblast, ker se ta hkrati razglaša za branik krščanske Evrope pred množičnimi migracijami iz muslimanskega sveta.

Ruska hibridna vojna proti Zahodu

Nemški medij Focus je pred dnevi pisal tudi o t. i. hibridnem vojskovanju Rusije proti Zahodu. Del tega je tudi organiziranje in spodbujanje migrantov, da pridejo v Rusijo ali Belorusijo ter od tod nadaljujejo pot proti članicam EU. Tako migranti iz Rusije lahko vstopajo v baltske države, iz Belorusije pa na Poljsko.

Leta 2021 je Poljska postavila ograjo na mejo z Belorusijo, a to ne more popolnoma preprečiti tihotapljenja migrantov. Ti vstopajo na Poljsko s pomočjo Belorusov. Foto: Guliverimage

Poljska je zato leta 2021 postavila na meji z Belorusijo ograjo, kar pa migrantov ne ustavi, tudi zaradi pomoči Belorusov. Kot je za Focus povedal neki migrant iz Sirije z imenom Samir, ki je zdaj v Nemčiji, je najprej kot begunec živel v Libanonu. Od tam je odšel v Moskvo na podlagi študentskega vizuma, čeprav ni imel namena študirati v Rusiji, ampak priti v Nemčijo.

Belorusi migrantom pomagajo pri prehodu skozi žičnato ograjo

Iz Rusije je Samir najprej odšel v Belorusijo. Za pot iz Moskve v Minsk je tihotapcem moral plačati 3.500 ameriških dolarjev. Potem je moral spet plačati tihotapcem, da so ga pripeljali do meje s Poljsko. Beloruski tihotapci so mu pokazali, kje je najbolje prečkati mejo, in mu prav tako prerezali žico na ograji ob meji.

Ko je Samir uspel priti na Poljsko, pa je plačal tri tisoč dolarjev tihotapcem, ki so ga iz Poljske prepeljali v Nemčijo. Samo v prvih šestih mesecih letošnjega leta je po podatkih nemške zvezne policije iz Poljske v Nemčijo nezakonito vstopilo 12.331 migrantov, kar je trikrat več kot lani v enakem obdobju (tedaj je bilo 4.592 nezakonitih migrantov).

Balkanska pot, ki vodi skozi Orbanovo Madžarsko

Focus opisuje še eno pot, po kateri prihajajo migranti v Nemčijo, in sicer balkansko pot. Ta spet postaja glavna pot za migrante. A ta pot migrantov ne vodi tudi skozi Slovenijo, ampak skozi Turčijo, Bolgarijo, Srbijo, Madžarsko, Slovaško, Češko, Poljsko in nato v Nemčijo.

Migranti v bližini meje med Madžarsko in Srbijo lani oktobra Foto: Guliverimage

Novinar Focusa se je v nekem sprejemnem centru v nemški vzhodni zvezni deželi Brandenburg pogovarjal s tremi Sirci iz Damaska. Ti so v Nemčijo prišli skozi zgoraj omenjene države. Za pot je moral vsak tihotapcem plačati šest tisoč evrov.

Madžarska policija naj bi dovoljevala migracije

Pomemben razlog za privlačnost balkanske poti je, da so transportne zmogljivosti za prevoz migrantov po tej poti večje kot po beloruski poti. Drug razlog za večjo privlačnost balkanske poti je po pisanju Focusa ta, da slovaški in madžarski mejni policisti namenoma ne preiskujejo sumljivih vozil, v katerih tihotapci prevažajo migrante, in jim tako omogočajo, da nadaljujejo pot proti želenemu cilju – Nemčiji.

Madžarska pa ni tranzitna država samo za migrante, ki nezakonito vstopajo v Nemčijo, ampak tudi odskočna deska za prihod migrantov v našo severno sosedo Avstrijo. Migranti na ozemlje Madžarske vstopajo iz Srbije.

Vračanje migrantov na Madžarsko ni mogoče

Kot je julija letos poročal ORF, je Madžarska privlačna za migrante tudi zato, ker jih ni mogoče deportirati nazaj v to državo. Glede na azilna pravila, ki jih določa t. i. Dublinska uredba, je za izvedbo azilnega postopka zadolžena tista država EU, v kateri migranti oziroma begunci prvič zaprosijo za azil.

Srbija in Madžarska sta pomembni tranzitni državi na poti migrantov na zahod EU. Tudi v Avstrijo številni migranti nezakonito vstopajo z območja Madžarske. Julija letos so na Dunaju avstrijski kancler Karl Nehammer, srbski predsednik Aleksandar Vučić in madžarski premier Viktor Orban podpisali memorandum o obmejnem sodelovanju in boju proti tihotapcem. Vprašanje pa je, ali bo ta memorandum dejansko zmanjšal število nezakonitih migrantov po t. i. balkanski poti. Foto: Guliverimage

Tako lahko na primer Avstrija vrne migrante nazaj v Romunijo, če so v EU vstopili v tej državi, ne more pa jih vrniti na Madžarsko, ker tam po mnenju evropskih sodišč človekove pravice beguncem niso zagotovljene.

Zakaj je Madžarska privlačna za migrante

"Paradoksalno je, da je zaradi ostre madžarske politike do beguncev, ki krši pravne podlage EU, Madžarska zanje privlačna, saj se jim – ko se prebijejo v druge države EU – ni treba bati deportacije na Madžarsko," je julija letos še poročal ORF.