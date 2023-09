Nova taktika hrvaške policije v škodo Slovenije

Število nezakonitih migrantov se je na Hrvaškem v zadnjem času zelo povečalo. Njihov končni cilj so bogate države na severozahodu Evrope, pot do njih pa jih po odhodu iz Hrvaške vodi skozi Slovenijo.

Število nezakonitih migrantov se je na Hrvaškem v zadnjem času zelo povečalo. Njihov končni cilj so bogate države na severozahodu Evrope, pot do njih pa jih po odhodu iz Hrvaške vodi skozi Slovenijo. Foto: Guliverimage

Na Hrvaškem je ta konec tedna zaokrožila novica o izgredu na železniški postaji Plaški (gre za kraj v Karlovški županiji, ki leži ob progi med Splitom in Zagrebom), v katerega so bili vpleteni migranti. Kot piše hrvaški medij Jutarnji list, ki se sklicuje na Hrvaške železnice, so v soboto zvečer v Plaškem nekaj deset migrantov vrgli iz potniškega vlaka zaradi agresivnega vedenja.

Glasne migrante so pregnali z vlaka

Po poročanju časnika je nagibni potniški vlak, ki je s 70 potniki vozil iz Splita proti Zagrebu, na postajo Plaški prispel v soboto ob 18.55. Ko so se vrata vlaka odprla, je proti njemu pritekla skupina okoli sto migrantov. Kot piše Jutarnji list, so med kričanjem poskušali priti na vlak skozi več vrat. Prvih nekaj deset, ki jih je vstopilo, naj bi bilo glasnih, tekli naj bi po vlaku in se obnašali agresivno.

Na to so se odzvali sprevodnik, strojevodja in potniki, ki so nato skupino migrantov po desetih minutah pregnali z vlaka. Kot piše Jutarnji list, migranti niso napadli potnikov, prav tako ni bilo fizičnega konflikta, nihče niti ni bil poškodovan. Podatkov, ali so imeli z vlaka pregnani migranti kupljene vozovnice za vlak, ni. Blagajna v Plaškem je namreč zaprta, zato je nakup vstopnic mogoč le na spletu ali pri sprevodniku.

Hrvaške železnice: Migranti so naši redni potniki

Po dogodku je vlak iz Plaškega proti Zagrebu odpeljal s 13-minutno zamudo. Na Hrvaških železnicah poudarjajo, da so migranti njihovi redni potniki in da do zdaj ni bilo še nobenih incidentov. O vsem so obvestili pristojno policijsko upravo, s policije pa za zdaj še ni uradnih informacij o tem dogodku.

Na Hrvaških železnicah po incidentu na železniški postajo Plaški poudarjajo, da so migranti njihovi redni potniki in da do zdaj še ni bilo nobenih incidentov. Fotografija je simbolična. Foto: STA

Župan občine Plaški Pero Damjanović je za Jutarnji list povedal, da uradnih informacij o tem izgredu ni. Po njegovih besedah ​​se migranti iz Plaškega vsak dan vozijo z vlakom, policisti pa razmere v mestu redno spremljajo z enim vozilom in do zdaj ni bilo nobenih incidentov.

Izgredi se večinoma pojavljajo med migranti

Kljub temu Damjanović poudarja, da se je v zadnjem času močno povečalo število migrantov, ki gredo skozi Plaški, kar povzroča nelagodje med domačini, migranti pa v mestu za seboj pustijo veliko količino smeti.

Izgredi se praviloma pojavljajo med migranti, ko se med seboj sprejo ali stepejo. Do lokalnega prebivalstva v krajih, skozi katere so šli, in do policije so do zdaj izkazali veliko mero spoštovanja in se obnašali izjemno mirno, piše Jutarnji list.

Nova taktika hrvaške policije

Incident se je zgodil ob drastičnem povečanju števila migrantov, ki vstopajo na Hrvaško. Kot je nedavno povedal podpredsednik vlade in notranji minister Davor Božinović, se je število migrantov letos povečalo za približno 170 odstotkov, število prošenj za azil pa tudi do 700 odstotkov.

Migranti, ti prihajajo iz afriških in azijskih držav, na Hrvaško vstopajo z ozemlja Bosne in Hercegovine. Fotografija: migranti v BiH. Foto: Guliverimage

Do nedavnega so pridržani nezakoniti migranti prejeli odločbo o odhodu iz Hrvaške, s katero so lahko pred odhodom na Hrvaškem ostali še od pet do sedem dni. Zaradi tega so se v Zagrebu, na Reki in drugod oblikovale velike skupine migrantov, nihče pa ni vedel, kaj naj storijo z njimi.

Hrvaška policija migrantom olajša pot do Slovenije

Kot pojasnjuje Jutarnji list, je te dni hrvaška policija začela uporabljati novo taktiko. Policija tako pridrži nezakonite migrante in jim izda potrdilo o registraciji, po katerem se morajo v 24 urah zglasiti v Centru za sprejem prosilcev za azil v Zagrebu. Migrante potem v policijskih vozilih odpeljejo v Karlovec, kjer jih spustijo na prostost, da bi lahko sami nadaljevali pot v Zagreb. A v resnici jih večina pot nadaljuje proti Sloveniji.

Iz Karlovca gredo proti Samoborju in Brdovcu, kjer je najbolj dejavna pot za nezakonite migrante, ki želijo oditi proti Sloveniji. Kot piše Jutarnji list, po podatkih slovenske policije največ migrantov, kar 80 odstotkov, mejo nezakonito prečka na sedem kilometrov širokem območju od reke Save do železniškega mostu v Rigoncah. Letos je ta odsek slovensko-hrvaške meje po podatkih slovenske policije nezakonito prestopilo že 21 tisoč migrantov.

Jutarnji list se sprašuje, ali bodo nova pravila razjezila Slovenijo

Nova pravila hrvaške policije do migrantov bi lahko dodatno razjezila slovenske oblasti, ki bi si to potezo lahko razlagale tako, da Zagreb pomaga migrantom, da s pomočjo policije čim hitreje in lažje pridejo do Slovenije, piše zgoraj omenjeni hrvaški medij.

Po podatkih slovenske policije največ migrantov, kar 80 odstotkov, slovensko-hrvaško mejo nezakonito prečka na sedem kilometrov širokem območju od reke Save do železniškega mostu v Rigoncah. Foto: STA

Po podatkih slovenske policije so v prvih sedmih mesecih prijeli 26.871 nelegalnih migrantov, od tega 25.431 na meji s Hrvaško. V enakem obdobju lani so na meji s Hrvaško prijeli 8.330 nelegalnih migrantov. Drastičen porast nezakonitih migrantov na slovenski meji je sledil vstopu Hrvaške v schengen, še piše Jutarnji list in dodaja, da slovenska policija že od marca letos namiguje, da Hrvaška slabo nadzoruje zunanjo mejo EU.

Hrvaška noče Frontexa na svoji meji

Pobudo, da bi mejo med državama nadzorovale sile Frontexa, je Hrvaška odločno zavrnila. Stekli so tudi pogovori o tem, da bi italijanska, slovenska in hrvaška policija skupaj nadzorovale migrantske poti. A hrvaška vlada pod vodstvom Andreja Plenkovića tovrstne pobude za zdaj zavrača in zatrjuje, da hrvaška policija dobro nadzira zunanjo mejo schengenskega območja.