Ko ministri ne vedo, o čem glasujejo, in pritrdijo Janši

Sedanji ministri Luka Mesec , Marjan Šarec , Matjaž Han in Alenka Bratušek so se lani še kot opozicijski poslanci Levice, SD, LMŠ in SAB zavezali za pravice azilantov in vložili zahtevo za oceno ustavnosti sprememb zakonov o tujcih in o mednarodni zaščiti, sprejetih v času vlade Janeza Janše. Pred tednom dni pa so zdaj kot predstavniki vlade na seji odbora glasovali v nasprotju s svojimi stališči, sklenili so, da so določila skladna z ustavo, in prikimali Janši. Ministri priznavajo, da v resnici sploh niso vedeli, o čem glasujejo, poroča Dnevnik.

Aktualna vlada je na seji odbora za državno ureditev in javne zadeve, na kateri so obravnavali predlog notranjega ministrstva, sprejela diametralno nasprotno stališče in potrdila protibegunska stališča vlade Janeza Janše.

Politiki in današnji ministri Luka Mesec, Marjan Šarec, Alenka Bratušek in Matjaž Han so namreč lani februarja še kot opozicijski poslanci na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti zakona o tujcih in zakona o mednarodni zaščiti, ki ga je sprejela Janševa vlada. Mnogo ministrov, vključno z Mescem, ki je vodil sejo odbora in nadomeščal notranjega ministra Boštjana Poklukarja, je na seji glasovalo v nasprotju s svojimi predhodnimi stališči in izglasovalo, da so zakonske določbe ustavne.

Han je za Dnevnik pojasnil, da ni vedel, o čem glasuje, in da se je zato strinjal s spornim mnenjem ter da vztraja pri svojem lanskem stališču o protiustavnosti obeh zakonov. Podoben razlog, da nista vedela, o čem glasujeta, navajata tudi ministra iz kvote Levice, Asta Vrečko in Simon Maljevac. V kabinetu omenjenih dveh ministrov in ministra Mesca ob tem zagotavljajo, da bodo v koaliciji naredili vse, da uskladijo stališče, ki bo potrdilo in podprlo vsebino zahteve za oceno ustavnosti.

Med izgovori, ki jih je slišati iz ministrskih vrst, je tudi ta, da je šlo za paketno glasovanje, da so o 31 točkah glasovali naenkrat in da je bila sporna točka na tako imenovani listi A, na katero so uvrščena predhodno usklajena gradiva, o katerih na pristojnih vladnih odborih ni bilo pripomb.

Državni zbor bi imel le še eno priložnost oblikovati svoje mnenje in ugotoviti protiustavnost obeh zakonov ter svojo odločitev o spremembi posredovati ustavnemu sodišču.