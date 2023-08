V kombiju skrival kar 32 Kitajcev

Na območju Policijske uprave Novo mesto so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 322 tujih državljanov, za katere se je izkazalo, da so notranjo mejo prestopili na nezakonit način. Veliko večino so obravnavali na območju Posavja, 15 domnevnih državljanov Afganistana pa na območju Policijske postaje Metlika. Te so nekaj pred polnočjo prijeli pri železniški postaji v Rosalnicah. V kombiju hrvaških tablic pa so odkrili kar 32 državljanov Kitajske.