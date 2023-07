Pomurski policisti pri prevozu migrantov zasačili Italijana

Pomurski policisti so v nedeljo v Pincah ustavili osebni avtomobil, ki ga je vozil italijanski državljan. Ugotovili so, da je prevažal enega državljana Nepala in tri državljane Indije, ki so na nezakonit način vstopili v Slovenijo, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Policisti so Italijanu odvzeli prostost in odredili pridržanje, tujci pa so zaprosili za mednarodno zaščito in so bili odpeljani v Azilni dom Ljubljana, so še navedli v sporočilu.