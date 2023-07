Papež Frančišek smrt migrantov na morju označil za sramoto

Smrt migrantov in beguncev, ki potujejo prek Sredozemskega morja in iščejo varnost ter boljše življenje v Evropi, so sramota za našo družbo, je papež Frančišek zapisal v pismu nadškofu Agrigenta, s katerim je zaznamoval deseto obletnico svojega prvega obiska na italijanskem otoku Lampedusa.

"V teh dneh, ko smo še naprej priča ponavljanju hudih tragedij v Sredozemlju, nas pretresajo tihi pokoli, pred katerimi še vedno ostajamo nemočni in osupli," je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa zapisal papež.

Zaznamoval deseto obletnico svojega prvega potovanja iz Rima po izvolitvi

"Smrt nedolžnih ljudi, predvsem otrok, ki iščejo mirnejše življenje, daleč od vojne in nasilja, je boleč in oglušujoč krik, ki nas ne more pustiti ravnodušnih," je dodal. "To je sramota družbe, ki ne zna več žalovati in sočustvovati," je v pismu še zapisal Frančišek, ki je problematiko migracij postavil za eno osrednjih prioritet svojega papeževanja in je pogosto govoril o nujnosti reševanja življenj na morju.

Papež Frančišek je s pismom zaznamoval deseto obletnico svojega prvega potovanja iz Rima po izvolitvi, ko je 8. julija 2013 obiskal italijanski otok Lampedusa. Ta je ena od primarnih destinacij za migrante, ki potujejo prek Sredozemlja.