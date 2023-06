Plenković spet zavrnil idejo Roberta Goloba

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaška pri varovanju lastnih meja ne potrebuje pomoči Frontexa, je danes ob robu vrha EU v Bruslju povedal hrvaški premier Andrej Plenković. S tem se je predsednik hrvaške vlade odzval na želje premierja Roberta Goloba, da bi na mejo med Hrvaško in Bosno in Hercegovino napotili enote evropske agencije za mejno in obalno stražo.