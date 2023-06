Papež Frančišek zapustil bolnišnico: Še vedno sem živ

Od svoje izvolitve leta 2013 je imel papež Frančišek že vrsto zdravstvenih težav, od težav s kolki, bolečin v kolenih in povečane telesne teže do vnetja debelega črevesja in okužbe dihal.

"Še vedno sem živ," je novinarjem dejal 86-letni poglavar Katoliške cerkve, nato pa se je odpeljal v Vatikan.

Papeža so preteklo sredo operirali zaradi ukleščene trebušne kile, da bi preprečili zaporo črevesja. Že kmalu po tem so iz bolnišnice sporočili, da je triurni poseg prestal brez zapletov in da je dobro prenesel tudi splošno anestezijo. To je bilo sicer njegovo tretje bivanje v bolnišnici od leta 2021.

Od svoje izvolitve leta 2013 je imel Frančišek že vrsto zdravstvenih težav, od težav s kolki, bolečin v kolenih in povečane telesne teže do vnetja debelega črevesja in okužbe dihal.

V Vatikanu so do konca tega tedna odpovedali vse papeške avdience, da bi Frančišku dali dovolj časa za okrevanje. Vendar pa je papež že v bolnišnici nadaljeval delo, pri čemer je dejal, da "Vatikan številka ena" je Trg svetega Petra, številka dve je papeška poletna rezidenca Castel Gandolfo, bolnišnica Gemelli pa je Vatikan številka tri.