Papežu priporočili, naj ostane v bolnišnici ves prihodnji teden

Šestinosemdesetletni papež je brez vročine, izvidi srca in pljuč so dobri, krvni in rentgenski testi pa so prav tako pokazali "popolnoma normalne" rezultate, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočil Alfieri.

Da pa ne bi obremenil mišic trebušne stene, na primer pri vstajanju iz postelje ali sedenju, so mu zdravniki svetovali, naj nedeljske molitve ne obhaja pred verniki in ne poskuša iti do okna svoje sobe v bolnišnici Gemelli, kjer je nastanjen.

Papeža so v sredo popoldne ob splošni anesteziji operirali zaradi ukleščene trebušne kile, da bi preprečili zaporo črevesja. Že kmalu po tem so sporočili, da je poseg prestal brez zapletov. Tudi prvi dve noči je poglavar katoliške cerkve preživel mirno.

"Običajno po takšni operaciji ostaneš v bolnišnici štiri do pet dni. Upamo, da ga bomo prepričali, da bo ostal ves naslednji teden, saj mu bo okrevanje v bolnišnici omogočilo, da se bo z večjo močjo in varnostjo vrnil k delu," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dodal kirurg.