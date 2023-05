Papež na binkoštno nedeljo: Zdi se neverjetno, koliko zlobnega lahko človek naredi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Binkošti so v Katoliški cerkvi poleg velike noči, božiča in Marijinega vnebovzetja eden od štirih največjih praznikov. Foto: Reuters

Papež Frančišek je na današnjo binkoštno nedeljo med mašo v baziliki svetega Petra v Vatikanu opozoril na zlo, ki ga ljudje izvajajo v vojni, ter kritiziral stanje v družbi, pri čemer je obžaloval nesoglasja in delitve v svetu, poročajo tuje tiskovne agencije.

"V današnjem svetu je toliko nesoglasij, toliko delitev. Vsi smo povezani, a kljub temu ločeni drug od drugega, omamljeni od brezbrižnosti in zatirani od osamljenosti," je papež dejal v baziliki svetega Petra, kjer je daroval mašo. "Toliko vojn, toliko konfliktov: zdi se neverjetno, koliko zlobnega lahko človek naredi," je dodal po poročanju tujih tiskovnih agencij.

Papež je bil videti dobrega zdravja, potem ko je v petek zaradi vročine odpovedal več avdienc. Že v soboto je nato znova opravljal svoje obveznosti.

Sveti oče je pred verniki, ki so se zbrali na Trgu svetega Petra, Devico Marijo prosil za mir "za mnoga ljudstva po vsem svetu, še posebej v mučeniški Ukrajini". Oblasti v Mjanmaru je pozval, naj omogočijo mednarodno pomoč ljudem po ciklonu Mocha, ki je sredi meseca prizadel to državo in zahteval več kot 80 življenj.

Binkošti so v Katoliški cerkvi poleg velike noči, božiča in Marijinega vnebovzetja eden od štirih največjih praznikov. S praznikom se kristjani spominjajo prihoda Svetega Duha in ustanovitve Cerkve.

