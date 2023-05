Incident v Vatikanu: aretirali moškega, ki je vdrl v območje palače

V Vatikanu je v četrtek zvečer za preplah poskrbel moški, ki je z avtomobilom vdrl na območje Vatikana. Zdrvel je mimo nadzorne točke in uspelo mu je priti vse do vhodnih vrat v Apostolsko palačo, kjer pa so ga nato prijeli, so sporočili s Svetega sedeža.

Moški, ki naj bi bil star okrog 40 let, je najprej pripeljal do vrat Sant'Anna v bližini Trga svetega Petra, kjer so ga varnostniki odslovili. Z avtomobilom je zapeljal nazaj, nato pa se z veliko hitrostjo zapodil mimo obeh kontrolnih točk tako švicarske garde kot vatikanskih žandarjev.

S pištolo streljali v sprednje kolo avtomobila

Eden od žandarjev je želel avto ustaviti in je s pištolo streljal v sprednje kolo, a zadel blatnik. Vozilo je tako nadaljevalo pot in skoraj mu je uspelo priti do vhoda v Apostolsko palačo, kjer med drugim vstopajo visoki državni gostje.

Kot so sporočili iz Vatikana, je tedaj voznik izstopil iz avtomobila in varnostne sile so ga pridržale. Zdravniki so pri moškem po takojšnjem pregledu ugotovili "psihofizično motnjo". Ostal je v pridržanju vatikanske policije, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Papež Frančišek sicer živi na drugem koncu Vatikana, v gostišču Svete Marte, medtem ko so poglavarji Katoliške cerkve pred njim stanovali v zasebnem stanovanju v Apostolski palači. Ob incidentu se je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sprožil alarm in varnostniki so zaprli vstopna vrata, ki vodijo do zadnjega dela bazilike svetega Petra, na vatikanske vrtove in tudi do gostišča Svete Marte.