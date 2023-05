Papež: Ženska me je prosila, da blagoslovim psa. Izgubil sem potrpljenje.

Papež Frančišek se je udeležil konference o vse večji demografski krizi. Spregovoril je o težavah, zaradi katerih se mladi vse redkeje odločajo za otroke. "Ustanovitev družine v Italiji postaja podvig, ki si ga lahko privoščijo le bogati, otroke pa nadomestijo hišni ljubljenčki," je dejal in povedal, kako ga je na nedavni avdienci neka ženska prosila, naj blagoslovi njenega "otroka", pozneje pa je ugotovil, da je to pes. "Izgubil sem potrpljenje in ji dejal: Toliko otrok je lačnih, ti pa mi pripelješ psa."

Ustanovitev družine v Italiji postaja velikanski podvig, ki si ga lahko privoščijo le bogati, je dejal papež Frančišek in opozoril, da "neusmiljene" razmere prostega trga mladim preprečujejo, da bi imeli otroke. Število rojstev v Italiji je leta 2022 prvič upadlo pod 400 tisoč. Država že 14. leto zapored beleži upad rodnosti, število prebivalcev pa se je zmanjšalo za 179 tisoč na 58,85 milijona.

Papež je na konferenci o vse večji demografski krizi dejal, da je upad novorojenčkov znamenje izgube upanja v prihodnost. Mlade ljudi tlači občutek krhkosti in negotovosti. "Težave pri iskanju in ohranjanju službe, izjemno drage hiše, vrtoglave najemnine in hkrati nezadostne plače so resnične težave," je dejal papež Frančišek.

Otroke nadomeščajo hišni ljubljenčki

"Prosti trg brez potrebnih korektivnih ukrepov postane krut in ustvarja zelo resne razmere in neenakosti," je dejal papež in dodal, da otroke nadomeščajo hišni ljubljenčki. Pripovedoval je, kako ga je na nedavni avdienci neka ženska prosila, naj blagoslovi njenega "otroka", pozneje pa je ugotovil, da je to pes.

"Izgubil sem potrpljenje in ji dejal: Toliko otrok je lačnih, ti pa mi pripelješ psa," je povedal papež. Priznal je tudi, da obstajajo "skoraj nepremostljive omejitve", s katerimi se srečujejo mlade ženske, ko se odločajo med materinstvom in kariero.

"Glede na to, da je za vzgojo otrok potrebno vse več denarja, ljudje spreminjajo svoje prioritete," je še dejal papež in obžaloval, da se mladi trudijo uresničiti svoje sanje o družini, zaradi tega pa so prisiljeni opustiti svoje želje.

Zmanjševanje števila prebivalcev povzroča veliko zaskrbljenost v tretji največji državi evroobmočja. Gospodarski minister je opozoril, da bi italijanski BDP v naslednjih dveh desetletjih lahko upadel za 18 odstotkov, če se bo ta demografski trend nadaljeval. Italiji grozi, da bo v naslednjih 10 letih izgubila milijon študentov.