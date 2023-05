V raketnem napadu na Lugansk ranjen predstavnik ruske dume #video #vŽivo

Poudarki dneva:



8.17 V okupiranem Lugansku ranjen predstavnik ruske dume

V raketnem napadu na okupirano regijo Lugansk naj bi bil ranjen predstavnik ruske dume Viktor Vodolatski, poroča beloruski medij Nexta.

State Duma deputy Viktor Vodolatskyi was injured as a result of the explosion in occupied #Luhansk. pic.twitter.com/79DabKhVVv