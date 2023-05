"Ne bomo jim prepustili niti koščka naše države" #vŽivo

Ukrajinske sile naj bi v Bahmutu na vzhodu Ukrajine, kjer že mesece potekajo intenzivni spopadi, pridobile nekaj ozemlja. Pred tem se je Jevgenij Prigožin, vodja ruske najemniške skupine Wagner, katere pripadniki se že dolgo bojujejo v Bahmutu in njegovi okolici, pritožil, da so ruske enote zapustile svoje položaje v bližini mesta.

7.15 Zelenski: Osvobodili bomo vso Ukrajino

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v sredo obljubil, da bo vrnil vsak košček ozemlja, ki ga je Rusija vzela Ukrajini, medtem ko naj bi njegovi vojaki na prvi liniji osvojili nekaj ozemlja v Bahmutu.

"Sovražniku ne bomo prepustili niti koščka naše države – nikjer ne bo vladala tiranija," je dejal Zelenski v svojem nočnem videonagovoru. "Ukrajini moramo vrniti svobodo, varnost in Evropo," je dodal.

Zelenski je nagovor objavil nekaj ur za tem, ko so ukrajinske čete, ki se borijo za nadzor nad vzhodno regijo Doneck, povedale, da so odbile ruske čete na nekaterih ozemljih blizu Bahmuta. Foto: Reuters

"Tam izvajamo učinkovite protinapade," je v sredo zvečer za Telegram povedal Oleksandr Sirski, poveljnik ukrajinskih kopenskih sil.

Sirski je povedal, da so enote ruske najemniške skupine Wagner v nekaterih delih zamenjale enote redne ruske vojske. Te slabše izurjene enote so zdaj poražene, je povedal poveljnik, a dodal, da se boj za Bahmut nadaljuje. Andrij Bilecki, ustanovitelj ukrajinskega bataljona Azov, je na Telegramu izjavil, da na ozemlju ni ruskih vojakov ter da so porazili in zajeli najmanj dve ruski brigadi.