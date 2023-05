Inštitut 1. oktober in Glas upokojencev prekinjata zbiranje podpisov, po pravico gredo v Bruselj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Inštitut 1. oktober gre po Ruparjevi napovedi z dvema avtobusoma upokojencev v Bruselj, kjer nameravajo doseči pravico in enakopravnost, če je ne morejo doseči v Sloveniji. Foto: Bojan Puhek

Predstavniki Inštituta 1. oktober in iniciative Glas upokojencev nadaljujejo zbiranje podpisov za predlog zakona o dvigu pokojnin. Kot so povedali na današnji novinarski konferenci, pa umikajo namero, da bi vložili svoj predlog zakona za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Napovedali so, da se bodo odpravili tudi v Bruselj.