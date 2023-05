Golob o Ruparjevem shodu: To je škodljivo in nesprejemljivo

Predsednik vlade Robert Golob obsoja poziv predsednika Inštituta 1. oktober Pavla Ruparja, naj "odstrani" svetovalko predsednike republike Nataše Pirc Musar Biserko Marolt Meden zaradi sodelovanja pri pripravi zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Kot je zapisal, ima ničelno toleranco do širjenja in spodbujanja sovražnega govora v družbi in ga najostreje obsoja. Zato se vlada v dialog s takšnimi posamezniki in skupinami ne bo vključevala.

Predsednik slovenske vlade Robert Golob ter ministrice in ministri so v odzivu na četrti shod upokojencev zapisali, da podpirajo javno in svobodno izražanje mnenj ter pravico do mirnih protestov. V luči včerajšnjega shoda pa poudarjajo, da ima vlada ničelno toleranco do širjenja in spodbujanja sovražnega govora v družbi in ga najostreje obsoja.

"Politična propaganda, ki temelji na manipulaciji in zavajanju javnosti z uporabo neprimernih vizualnih elementov in sovražne retorike, je neprimerna in spodkopava demokratičen dialog v državi. Tovrstna praksa je za družbeno klimo škodljiva in nesprejemljiva, zato se vlada v dialog s takšnimi posamezniki in skupinami ne bo vključevala," so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Na včerajšnjem shodu je bilo med drugim mogoče opaziti dva protestnika z ujedama, ki sta bili nasajeni na palico. Eden je imel pod ujedo obešenega še goloba.

Predsednica DZ odpovedala sestanek z Ruparjem

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je zaradi Ruparjevih izjav odpovedala že dogovorjen termin sestanka z Ruparjem. Pojasnila je, da je bil sestanek, dogovorjen za 16. maja, sklican na Ruparjevo željo.

V današnji izjavi za medije je poudarila, da za teptanje dostojanstva, kakršnemu smo bili priča na sredinem shodu upokojencev v Ljubljani, v državnem zboru ni prostora. "Moja vrata, torej vrata predsednice državnega zbora, so ljudem, ki počnejo takšne stvari, zaprta. Pa ne zaradi legitimnosti njihovih zahtev, ampak zaradi nelegitimnosti takšnih posameznikov," je poudarila.

Po njenih besedah si v državnem zboru želijo dostojnega in spoštljivega komuniciranja ter kritičnega, tudi ostrega soočanja mnenj, ne pa žaljivosti in "spuščanja pod mejo vedno globlje." Prav tako ne smemo tolerirati sovražnega govora, ki se lahko zelo hitro sprevrže v fizično nasilje. Svoboda govora, je dodala, sega do tja, kjer se začne svoboda drugega.

"Včerajšnji dogodki na Trgu republike, uporabljena retorika in teptanje človeškega dostojanstva so bili razlog, da smo v Gibanju Svoboda pred skoraj natanko letom dni stopili na politični parket. Kolikor mi je znano, sta celoten državni vrh, predsednica republike in tudi predsednik vlade odrekla legitimnost tako organizatorjem kot podpornikom včerajšnjega shoda," je poudarila. Tudi državni zbor, je dodala, zlorabi svobode govora ne sme dajati nobene vloge.

Levica: Iz politične osame obujen nastopač

V parlamentarni stranki Levica opozarjajo na nov izpad Pavla Ruparja. "Na eni strani Pavel Rupar, nekdanji župan, izpostavljen in pravnomočno kaznovan politik SDS ter notoričen seksist, čigar vrnitev v javno življenje je žalitev za vse ženske v državi. Na drugi strani Biserka Marolt Meden, oseba, ki ima bistveno več kredibilnosti kot kdorkoli drug v naši družbi, da spregovori v imenu upokojencev. To si je prislužila z dolgoletnim delovanjem društva Srebrna nit in številnimi kampanjami. Zadnja izmed katerih je pobuda za uvedbo pravice do evtanazije v primerih hudega trpljenja in terminalnih bolezni, brez možnosti lajšanja bolečin ali ozdravitve," so poudarili v Levici.

"Da si Rupar dovoli primerjati delovanje Biserke Marolt Meden z delovanjem nacistov, ne pove ničesar o njej in popolnoma vse o njem. Pavle Rupar je iz politične osame obujen nastopač, nastavljen zato, da izkorišča nezadovoljstvo upokojencev, da obračunava s političnimi nasprotniki desnice. Ampak Rupar se ne trudi za starejše nič bolj, kot se je, ko je še imel aktivno politično kariero v času, ko je SDS na oblasti izvrševala neoliberalne in antisocialne politike," so prepričani v Levici.

Upokojencem še sporočajo, da Rupar potrebuje njih, oni pa za izražanje svojih legitimnih zahtev ne potrebujejo njega.

Minister Maljevac: Ruparjeve izjave kažejo na njegovo primitivnost in šovinizem

Na ministrstvu za solidarno prihodnost, ki je pristojno tudi za vprašanja starejših, dolgotrajne oskrbe, deinstitucionalizacije in domov starejših, izpostavljajo tesno in uspešno sodelovanje z Marolt Medenovo, tudi z društvom Srebrna nit, ki je aktivno vključeno v posvetovalno telo za pripravo novega Zakona o dolgotrajni oskrbi.

"Včerajšnje besede samooklicanega upokojenskega vodje, sicer prekaljenega politika Ruparja, o delu Biserke Marolt Meden najostreje obsojam. Kažejo na njegovo primitivnost in šovinizem, človek je pač v posmeh civilizirani družbi, škodi upokojenskim gibanjem in jih izkorišča za preboj svoje politične stranke. Smešno, samooklicani vodja starejših je dokazal tudi, da je sam najglasnejši starist. Tovrstni izpadi med ljudi vnašajo razdor in podirajo, kar si solidarni del družbe prizadeva zgraditi: vključujočo in povezano družbo," se je na Ruparjeve izjave odzval minister Simon Maljevac.

Na drugi strani je Marolt Medenova, s katero tesno sodelujejo že vrsto let in ki je v svojem neumornem delu pokazala strokovnost, predanost in tovarištvo. Z njo so sodelovali kot opozicijska stranka in prevajali njen aktivizem v zakonodajne predloge. Z njo in njeno matično organizacijo Srebrna nit sodelujejo tudi danes.

"Veseli smo, da je neumorno borko za ohranitev javne socialno-varstvene mreže tudi predsednica države vključila v svojo ekipo, in veseli smo, da spremlja in se vključuje v naša prizadevanja – iz kabineta predsednice in na terenu. Nad vsem pa poudarim, da smo v tem času postali prijatelji, ki se pogovarjajo in skupaj iščejo rešitve, ki bodo najboljše za vse! Da bo dostojno življenje starejših zagotovljeno vsem ne glede na njihov položaj. Biserka ostaja poosebljenje družbene solidarnosti!" so še sporočili z ministrstva.