Pred poslanci interpelacija ministra Maljevca

DZ se bo danes sestal na izredni seji, na kateri bodo poslanci obravnavali interpelacijo ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca. To so vložili poslanci NSi in SDS, ki ministru očitajo neučinkovitost na področju dolgotrajne oskrbe in stanovanjske politike. Za uspeh interpelacije je potrebnih 46 glasov, predlagatelji jih imajo skupno 32.

Očitke na račun ministrovega dela so predlagatelji strnili v tri ključne točke. Očitajo mu nepregledno porabo in razpolaganje z obveznim prispevkom za dolgotrajno oskrbo, zavajanje javnosti glede storitev dolgotrajne oskrbe in stanovanjske politike ter načeto zaupanje v ministrsko funkcijo.

"Minister Maljevac se igra z usodo najranljivejših ljudi, zaradi tega smo to interpelacijo morali vložiti," je v četrtek dejal vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj. Meni, da je minister že padel na glavnem izpitu, saj po njegovi oceni zakon o dolgotrajni oskrbi s 1. decembrom, ko začne veljati pravica do dolgotrajne oskrbe v instituciji, ne bo v celoti zaživel. Zato danes pričakuje "zelo vročo debato", kako bo minister prevzel svojo odgovornost.

Vrača žogico

Maljevac medtem vse očitke zavrača kot absurdne in neutemeljene. Predlagateljem vrača žogico, češ da jim v njihovih vladnih mandatih ni uspelo doseči oprijemljivih rezultatov na področju sistema dolgotrajne oskrbe in javne stanovanjske politike.

"33 ministrov pred mano je imelo možnost urediti to področje, 13 vlad, 18 predlogov zakona o dolgotrajni oskrbi je bilo pripravljenih, eden tudi sprejet, noben pred našim ni dejansko zaživel. Mislim, da je to zadostno sporočilo vsem, ki sedijo v parlamentu in ki so tudi vložili interpelacijo," je dejal po četrtkovi seji vlade.

Po zaključku razprave, za katero ima DZ na voljo 14 ur in pol, bo sledilo glasovanje o ministrski usodi Maljevca. Za uspeh interpelacije je potrebnih 46 glasov, predlagatelji jih imajo skupno 32.