Pirc Musarjeva Ruparju: Ostro obsojam pozive k njeni "odstranitvi" #foto #video

Četrti shod upokojencev sta pripravila ljudska iniciativa Glas ljudstva in Inštitut 1. oktober, katerega predsednik je Pavle Rupar , nekdanji tržiški župan in nekdanji poslanec SDS. Slovenski upokojenci so na Trgu republike znova predstavili svoje zahteve, sprehodili pa so se tudi mimo predsedniške palače in od predsednice republike Nataše Pirc Musar zahtevali naj "odstrani" svojo svetovalko Biserko Marolt Meden zaradi njene soudeležbe pri pripravi predloga zakona o evtanaziji. Pirc Musarjeva je v odzivu na Facebooku Ruparjeve besede ostro obsodila. "Odločno obsojam pozive k njeni "odstranitvi" in celo primerjanje z nacističnimi metodami, kar je skregano z vsako logiko ter popolnoma neprimerno in do konca zavržno," je zapisala.

Na Trgu republike so se znova zbrali upokojenci, ki od vlade med drugim zahtevajo zvišanje pokojnin za 20 odstotkov, dodatne pokojninske prejemke in redno usklajevanje pokojnin z inflacijo.

Slovenski upokojenci so se danes zbrali že četrtič. Z zastavami in transparenti so se najprej sprehodili mimo predsedniške palače in po okoliških ljubljanskih ulicah vse do Trga republike, kjer je zbrane nagovoril Pavle Rupar.

Predsednica republike ostro obsodila Ruparjeve besede

Sprehodili so se tudi mimo predsedniške palače in od predsednice republike Nataše Pirc Musar zahtevali, naj "odstrani" svojo svetovalko Biserko Marolt Meden zaradi njene soudeležbe pri pripravi predloga zakona o evtanaziji. Rupar je pred predsedniško palačo dejal, da so tukaj zbrani upokojenci, ki odločno nasprotujejo vsakršnemu posegu v življenje.

Na Facebooku se je odzvala Pirc Musarjeva in Ruparjeve besede ostro obsodila. "Odločno obsojam pozive k njeni "odstranitvi" in celo primerjanje z nacističnimi metodami, kar je skregano z vsako logiko ter popolnoma neprimerno in do konca zavržno. Gre za brutalno sovražne besede v režiji nekoga, ki ima s tovrstnim početjem sicer že dolgo zgodovino. Tudi pravnomočno dokazano. In gre tudi za vsebinsko zavajanje in laži. Takšnih napadov na svoje sodelavce in tudi na institut predsednika republike ne bom dovolila,” je zapisala predsednica republike.

