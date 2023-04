Rupar zbira podpise za vložitev predloga zakona o izrednem zvišanju pokojnin

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik Inštituta 1. oktober Pavel Rupar je na današnji novinarski konferenci vse parlamentarne stranke pozval k podpori zbiranju podpisov pod predlog zakona za izredno zvišanje pokojnin. V prvih dveh dneh so po njegovih besedah zbrali okoli 2.000 podpisov, njihov cilj pa je, da jih v šestdesetdnevnem roku zberejo od 50 tisoč do 60 tisoč.

Zbiranje podpisov volivcev za vložitev predloga zakona o izrednem zvišanju pokojnin, ki ga je vložila iniciativa Glas upokojencev, poteka od ponedeljka. Kot je danes povedal Rupar, je v torek vse parlamentarne stranke pisno pozval, naj podprejo zbiranje podpisov, pismo pa je poslal tudi predsedniku Zveze društev upokojencev Slovenije (Zdus) Janezu Sušniku. Dodal je, da ga sicer žalosti, da se obenem zbirajo tudi podpisi za predlog zakona o prostovoljnem končanju življenja.

Glede na zakonski predlog, ki ga je vložila iniciativa Glas upokojencev, bi pokojnine, ki ne presegajo 1.000 evrov, zvišali za 20 odstotkov, tiste do 1.500 evrov bi bile višje za deset odstotkov, tiste nad 1.500 evrov pa za pet odstotkov. Zakon bi veljal do sprejetja nove pokojninske reforme. Šestdesetdnevni rok za zbiranje podpisov se izteče 22. junija.

Rupar od premierja in predsednice državnega zbora dobil vabilo na posvet

Rupar je na novinarski konferenci še povedal, da je inštitut dobil povabilo premierja Roberta Goloba in predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič na posveta, ki bosta maja.

Spomnil je, da je predstavnike inštituta premier Robert Golob že sprejel, in sicer ob robu interpelacije vlade, v torek pa so dobili tudi povabilo Klakočar Zupančičeve na posvet, ki bo v DZ 16. maja. Prav tako bodo pri premierju ponovno konec maja, ko naj bi bil po Ruparjevih besedah sestanek, na katerem bodo prvič sodelovali "kot enakopraven partner sogovornik vsem preostalim stanovskim upokojenskim organizacijam".

Naslednji shod Rupar napoveduje za 3. maj, po njegovih besedah pa se bodo udeleženci shoda sprehodili tudi do vladne in predsedniške palače. Ocenjuje, da bi bila lahko udeležba na shodu rekordna, saj je napovedan prihod okoli sto avtobusov protestnikov.

Dotaknil se je tudi svojih izjav o morebitni ustanovitvi stranke upokojencev. Rupar je dejal, da je Inštitut 1. oktober trenutno še vedno le društvo. Tudi ustanovitev prvega občinskega odbora, ki so ga v torek ustanovili na Polzeli, po njegovih besedah ne nakazuje na začetek politične stranke. Obenem je poudaril, da so na takšen korak pripravljeni in čakajo le "na odziv ljudi". Meni tudi, da bodo upokojenci odrinjeni od pogajanj toliko časa, dokler ne bodo imeli svojih predstavnikov v DZ, samo s protesti pa svojih ciljev ne morejo doseči.