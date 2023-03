Protest upokojencev: stiske realne, zahteve malo manj

Sociolog in politični analitik Frane Adam (na fotografiji skrajno desno) Foto: STA

Na vprašanje, ali je pri zadnjih protestih upokojencev, ki so se v sredo in že prej 1. februarja zbrali v Ljubljani, v ozadju realna stiska ljudi ali politika, sociolog in politični analitik Frane Adam odgovarja, da oboje. Poudarja, da so upokojenci družbena skupina, ki so bili že prej dobro organizirani. V parlamentu so imeli tudi svojo stranko DeSUS.

"Gmotni položaj upokojencev ima vlogo pri protestih. Polovica upokojencev ima pokojnine, ki so manjše od minimalne plače," poudarja Adam in dodaja, da med upokojenci obstaja tudi neka frustracija, češ da niso vzeti v ozir, ko vlada povečuje plače drugim družbenim skupinam.

Po Adamovem mnenju slovenska vlada dela hitro in improvizira ter pri tem povzroča nesorazmerja, to pa povzroča dodatno jezo. Protesti se bodo še nadaljevali, napoveduje.

Na vprašanje, ali lahko protesti (ne samo upokojenski, ampak tudi drugih družbenih oziroma poklicnih skupin, kot so npr. gasilci) škodijo vladi, Adam odgovarja, da je to odvisno od tega, kako močni bodo ti protesti, kako bodo razpršeni, koliko časa bodo še trajali, kdo vse se jih bo udeleževal, tj. katere družbene oziroma poklicne skupine se jih bodo udeleževale. "Težko je natančno vedeti, kaj se bo v zvezi s protesti zgodilo v prihodnosti. Vsaka vlada teži k umiritvi strasti. Končni rezultat pa bo viden čez nekaj mesecev."

Adam še opozarja, da Slovenija ni nobena posebnost, stavke in protesti so tudi drugod po svetu. Intenzivne stavke so med drugim v Nemčiji. Stavkajoči in protestniki po Evropi zahtevajo višje plače že zaradi inflacije. Dodatna težava je, da so države po Evropi zadolžene in imajo proračunske primanjkljaje. "Državne finance so v slabem položaju skoraj povsod, ne samo pri nas." "Bodo vlade popuščale zahtevam protestnikov in stavkajočim?" se sprašuje Adam in dodaja: "Težko je prerokovati, kaj se bo zgodilo."

Na vprašanje, ali lahko zadnji protesti upokojencev – te vodi nekdanji tržiški župan in nekdanji poslanec SDS Pavle Rupar – vodijo do ustanovitve nove stranke upokojencev, Adam meni, da potencial za to je, tudi pripravljenost ljudi je prisotna. "Mogoče je, da bodo s protesti še naprej testirali položaj. Če se bo število protestnikov ohranjalo, bo ustanovitev nove upokojenske stranke mogoča, če pa se ne bo ohranjalo, bo to težko storiti," pojasnjuje. Ob tem poudarja, da je pri morebitni ustanovitvi stranke veliko odvisno tudi od tega, ali so se ljudje pripravljeni resno angažirati za strankarsko delo, ne samo prihajati na občasne proteste.