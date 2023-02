Nekdanji poslanec SDS in župan Rupar napovedal nov shod upokojencev

Nekdanji tržiški župan in poslanec SDS ter pobudnik iniciative Glas upokojencev Pavel Rupar je za prihodnjo sredo napovedal nov protestni shod upokojencev v Ljubljani. Prepričan je namreč, da so s prvim shodom "premaknili miselnost slovenskega prebivalstva, predvsem pa vlade in drugih inštitucij, ki so dolga leta spale, ne bedele nad upokojenci".

Kot je Rupar ocenil na današnji novinarski konferenci, so se po njihovem prvem shodu v začetku februarja z vprašanjem upokojencev tako začeli ukvarjati tudi tisti, ki se prej niso.

V Zdus prvega shoda niso podprli

Na sredin shod pa so med drugim povabili premiera Roberta Goloba, ministra za delo Luko Mesca, generalnega direktorja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Marijana Papeža, predsednika Zveze društev upokojencev Slovenije (Zdus) Janeza Sušnika in direktorico Inštituta 8. marec Niko Kovač.

Zdus sicer prvega shoda ni podprl, pač pa je posvaril pred populizmi in zahteve iniciative označil za nerealne. Med njihovimi zahtevami je namreč takojšen 20-odstotni dvig pokojnine, ki so nižje od 1.000 evrov, in 15-odstotni dvig za pokojnine v višini od 1.000 do 1.500 evrov.

Zaradi domnevnih napadov bo vložil štiri tožbe

Nekdanji poslanec in župan pa se je ob novinarski konferenci dotaknil tudi domnevnih napadov nanj in napovedal, da bo vložil štiri tožbe, česar pa ni podrobneje komentiral. Dejal je, da ga namreč v medijih zaničujejo, ponižujejo in blatijo. Zavrnil je očitke o povezavi s stranko SDS. Pojasnil je tudi, da so s pismom k ukrepanju pozvali predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen in predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsola, saj bi radi, da evropske institucije preverijo delovanje medijske krajine.