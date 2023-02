DeSUS pripravljen vsebinsko sodelovati z Gibanjem Svoboda glede upokojenskih vprašanj

Gibanje Svoboda je stranki DeSUS pobudo za sodelovanje dalo že pred časom. "Prepričani smo namreč, da bi celovito povezovanje Svobode z različnimi organizacijami, ki združujejo starejše, torej tudi s stranko DeSUS, tej pomembni družbeni skupini omogočilo vključevanje v izvedbo projektov, pomembnih za dolgoročno izboljšanje položaja starejših," so v stranki zapisali za STA.

Sodelovanje s starejšimi je za Gibanje Svoboda ključno predvsem pri oblikovanju pokojninskega sistema, ki bo zagotavljal dostojne in pravične pokojnine, dostopnega, odzivnega in učinkovitega zdravstvenega sistema ter pri vzpostavljanju trajnega, finančno vzdržnega sistema dolgotrajne oskrbe, temelječega na medgeneracijski solidarnosti.

Izkušnje in ideje starejših pa so zagotovo nepogrešljive tudi pri oblikovanju politik za primerno socialno varnost in družbeno vključenost starejših ter omogočanju aktivnega, dostojnega in kakovostnega življenja v starosti, so dodali.

DeSUS želi delati pod lastno znamko

Ljubo Jasnič je povedal, da se izvršni odbor ni odločil za priključitev h Gibanju Svoboda, saj želijo delati pod znamko, ki jo ima DeSUS, so pa pripravljeni vsebinsko sodelovati pri pripravi pokojninske zakonodaje. DeSUS bo sicer 24. marca imel kongres v Ljubljani.

Kljub odločitvi izvršnega odbora stranke DeSUS pogovori o možnostih sodelovanja med strankama ostajajo aktualni, dodajajo tudi v Gibanju Svoboda. Dogovorov s preostalimi organizacijami pa v Gibanju Svoboda v tem trenutku ne morejo komentirati, saj pogovori še potekajo.

V Gibanju Svoboda pripravljajo seniorsko platformo

V Gibanju Svoboda sicer ustanavljajo seniorsko organizacijo stranke, ki bo avtonomna, široka politična platforma. Za svoje delovanje bo sprejela svoj statut, v njej pa bodo lahko sodelovali tako člani stranke Gibanje Svoboda kot tudi posamezniki iz različnih organizacij, v katere se povezujejo starejši. Članstvo v seniorski organizaciji tako ne bo pogojeno s članstvom v kakršnikoli politični strukturi, so zapisali na spletni strani stranke.