Zakaj na soočenju RTV Slovenija ni bilo Goloba in Pivčeve?

Zakaj na včerajšnjem soočenju predstavnikov političnih RTV Slovenija ni bilo Roberta Goloba iz Gibanja Svoboda in Aleksandre Pivec iz stranke Naša dežela, se je spraševalo mnogo gledalcev. In zakaj sta sodelovala Marjan Podobnik in Ljubo Jasnič? Odgovor se skriva v pravilih RTV Slovenija za soočenja, ki določajo, da na morajo na prvih soočenjih sodelovati kandidati političnih strank, ki so zastopane v državnem zboru

To pojasni neudeležbo Goloba in Pivčeve, ki bosta najverjetneje sodelovala na prihodnjem soočenju predstavnikov strank in list, ki niso zastopane v državnem zboru.

Jasnič je nastopal v imenu DeSUS, ki sicer trenutno nima poslanske skupine v državnem zboru, vendar je uradno prišla v parlament na volitvah pred štiri leti. Podobnik pa je nastopal v imenu gibanja Povežimo Slovenijo, katere članica je tudi parlamentarna in vladna stranka Konkretno. SLS, ki jo vodi Podobnik, ima sicer v evropskem parlamentu svojega poslanca in sicer Franca Bogoviča.

Lapsus Jasniča in plača Roberta Goloba

V javnosti je zanimivo od vsega povedanega na soočenju najbolj zaokrožil lapsus Ljuba Jasniča, ki se v vročici debate ni uspel spomniti imena predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba. "Kolikor vidim ima glavni šef, tisti, ki je največji pretendant za predsednika vlade, nima majhne plače. To niso majhne številke," je pri pogovoru o tujih kadrih v Sloveniji in plačah dejal Jasnič. Golobovi prihodki na vrhu GEN-I so po podatkih iz letnih poročil leta 2020 znašali 428 tisoč evrov bruto oziroma v povprečju okoli 35 tisoč evrov na mesec.

Drugo soočenje predstavnikov parlamentarnih strank 22. aprila

V okviru volitev 2022 bo TV Slovenija na 1. programu predvajala 15 volilnih oddaj, 10 soočenj parlamentarnih strank, 4 soočenja zunajparlamentarnih strank ter oddajo na volilno nedeljo. Parlamentarne stranke bodo razdelili v dve skupini, kombinacija strank pa bo vsak teden drugačna, tako da se bodo v štirih tednih v soočenjih srečali vsi. Predsednice in predsedniki parlamentarnih strank pa se bodo srečali v dveh velikih soočenjih. Včeraj je bilo prvo, drugo pa bo tik pred volitvami 22. aprila.

Zaposleni na RTV Slovenija in sodelovanje v volilni kampanji

Zaposleni ali pogodbeni sodelavec uredništev RV Slovenija, ki se odloči sodelovati v volilni kampanji, se mora pred začetkom sodelovanja o tem obvestiti delodajalca, je zapisano v pravilih RTV Slovenija. Nespoštovanje te določbe se šteje za kršitev obveznosti iz delovnega razmerja. Za sodelovanje v volilni kampanji se šteje, de je zaposleni ali pogodbeni sodelavec uredništev RTV Slovenija kandidat na volitvah in/ali če kot govornik ali moderator sodeluje na predvolilnih zborovanjih ali nastopa v volilnih oglasih in promocijskih oddajah. V teh primerih ne sme več nastopati pred kamerami ali za mikrofoni programov RTV Slovenija ter ne sme več opravljati uredniškega, novinarskega ali napovedovalskega dela.

Zaposleni RTV Slovenija in Robert Golob

Po Twitterju je ta teden zaokrožil posnetek iz javne tribune sindikata RTV Slovenija, na katerem voditelj oddaje Studio City Marcel Stefančič govori o lastni izkušnji o poročanju o notranji politiki: "Več nas je kot njih. Njih je le ene par. In vemo točno, kateri so. Zakaj se po redakcijah ne vsedemo. In ko pride not in pove, Goloba ne boste imeli, jim rečemo, imeli ga bomo. Seveda ga bomo imeli. Nam je bilo rečeno da ga ne smemo imeti, pa smo imeli. Zakaj ostali to ne naredite?"