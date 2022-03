Predvolilni programi: Kaj obljubljajo politiki? #video

Do parlamentarnih volitev je še 40 dni, a kljub temu je program marsikatere stranke javnosti še precej neznan. Stranka Roberta Goloba Gibanje Svoboda ga po mesecu in pol še vedno ni objavila. Precej različna pa so tudi mnenja glede najbolj aktualne varnostne problematike in vloge Slovenije pri tem.

Po dveh letih od prisege vlade je seznam pomembnih zakonov, ki nam jih je uspelo sprejeti, precej dolg, je delo vlade pohvalil Janez Janša.

Od novele zakona o dohodnini, zaradi česar bo delavcu konec meseca izplačana višja neto plača, do zakona o dolgotrajni oskrbi za varnejšo starost, zakona o spodbujanju investicij in znanstvenoraziskovalni dejavnosti, zaradi česar bo Slovenija zanimivejša za tuj kapital in za mlade raziskovalce, ki so pogosto odhajali v tujino.

V tem času, ko smo se spopadali s covid-19, je bilo sprejetih tudi deset protikoronskih paketov za ublažitev posledic epidemije, vodilni svetovni tednik za finance in gospodarstvo, britanski The Economist, pa je ocenil, da je Slovenija pri obvladovanju krize med razvitimi državami druga najuspešnejša, tik za Dansko.

Veliko projektov, kot so investicije v zdravstveni sistem in digitalizacija ter prehod v zeleno, je še pred nami, a po mnenju premierja, je trenutno ključna varnost.

Golob bo svoj program razkril šele 19. marca

Popolnoma drugačna situacija pa je v stranki Roberta Goloba, Gibanje Svoboda, kjer bodo svoj program razkrili šele 19. marca. Goloba smo po dolgem času minuli teden ponovno lahko videli v javnem nastopu, kjer ni mogel skriti hitre jeze ob komentarju Romane Tomc.

Kljub intenzivnemu delu na njegovih javnih nastopih se očitno žuganja z dvignjenim kazalcem še ni odvadil. Ti, kot je pred časom pojasnil strokovnjak za komuniciranje in nebesedno izražanje Edvard Kadič, kažejo na "neko osebnostno lastnost, neko željo po prevladi, neko željo po pomembnosti, ki jo želi nekako 'skomunicirati', skozi geste ne pa skozi samo vsebino".

Kakšne so obljube SD in Levice?

Na seznamu strank, ki bi lahko krojile povolilno prihodnost, je tudi Levica, ki se je zadnje čase nekoliko odmaknila od groženj z razlastninjenjem gospodarstva, je pa zato v ospredje postavila svoj pogled na evropsko in slovensko pomoč z orožjem Ukrajini in njenim prebivalcem v boju proti agresorski ruski vojski.

Vsaj tako nerealna se zdi tudi izvedba načrta predvolilnih obljub Socialnih demokratov. Med njimi namreč najdemo omejitev dela zdravnikov v javnem in zasebnem sektorju hkrati in postopno uvajanje 32-urnega delovnega tedna ob istočasnem dvigu minimalnih plač. Zadnje dni pa je vse to zasenčil njihov plakat, za katerega se celo del članov stranke sprašuje, ali ga je postavil SDS.

Tonin z odločnimi načrti

Precej bolj razločno pa so v predvolilni čas vstopili v Novi Sloveniji. Program na gospodarskem področju gradijo na dejstvu, da ljudje potrebujejo delo in socialno varnost. "Ker smo članica zveze Nato, bomo pomagali Ukrajini," je pojasnil njen prvak Matej Tonin. "Treba je postaviti obrambno črto v primeru širitve spopadov. V prihodnjih dneh Nato načrtuje krepitev prisotnosti v vzhodnih članicah. Slovenija se bo na te odzive oziroma prošnje po solidarnosti odzvala. Predvidoma bomo del naših sil napotili tudi na Slovaško," je povedal Tonin.

Z bližanjem volitev pa vse bolj kaže, da se bo boj za vladno koalicijo odvijal na parlamentarnem pragu s SAB in LMŠ na eni strani ter Povežimo Slovenijo in Našo deželo na drugi strani. Nikakor pa ne smemo spregledati SNS in njenega prvaka, ki je že dokazal, da zna presenetiti.