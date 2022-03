Janša: Še danes bomo določili najvišje cene goriva na črpalkah

Vodja poslanske skupine nepovezanih poslancev Janja Sluga je danes v državnem zboru premierja Janeza Janšo povprašala o vladnih ukrepih in stališčih do rasti cen energentov in življenjskih potrebščin, s posledicami katerih se soočajo državljani.

"Panika ni potrebna"

Janša ji je odgovoril, da je vlada ukrepala, saj so položnice za elektriko, ki jih v zadnjih dneh prejemajo odjemalci, bistveno nižje, hkrati pa se je vlada odločila tudi za razdelitev solidarnostnega dodatka za blažitev energetske draginje.

Glede povišanja cen goriva je dejal, da se je povzročala panika, zato je bilo v enem dnevu prodanega šestkrat več goriva kot običajno. Poudaril je, da panika ni potrebna in da je zalog dovolj.

"Slovenija ima dovolj zalog"

Dodal je, da so na vladi slovenske prodajalce naftnih derivatov opozarjali na to, naj razpršijo svoje vire, a so po njegovih besedah kljub temu v glavnem podpisovali pogodbe z ruskimi naftnimi družbami, "ker nekatere tradicije težko umrejo in naveze delujejo".

"Slovenija ima dovolj zalog, če bi bile dobave nafte motene. Preprečevali bomo tudi špekulacije na trgu, zato bo danes vlada sprejela uredbo, s katero bo določila najvišje cene naftnih derivatov na črpalkah," je še dejal Janša.

Kot je izpostavil, bodo cene sledile nekemu povprečju cen v zadnjih sedmih dneh, ki se izračunava na podlagi evropske metodologije. Te cene sicer ne bodo smele biti bistveno nižje kot v sosednjih državah.