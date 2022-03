Zelenski: Le vprašanje časa je, kdaj bo Rusija napadla članice Nata #vŽivo

Danes naj bi se po napovedih tako ruske kot ukrajinske strani prek videopovezave znova sešli ukrajinski in ruski pogajalci. Podrobnosti za zdaj niso znane, sta pa obe strani v minulih dneh namignili, da je možen napredek. Ukrajina si prek posrednic Izraela in Turčije prizadeva tudi za pripravo pogajanj z Rusijo na najvišji ravni. Kot je v nedeljo na ukrajinski televiziji dejal vodja kabineta ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak, z obema državama usklajujejo kraj in okvir za pogajanja.

V kijevskem okrožju Obolon so nekaj pred 6. uro bombardirali stanovanjski blok. Informacij o morebitnih žrtvah za zdaj ni.

Kijevske oblasti poročajo, da je v mestu ostalo okoli dva milijona ljudi. Osnovnih živil je v mestu za približno dva tedna.

Posnetek bombardiranja nebotičnikov v Mariupolu je verodostojen, piše BBC in navaja, da se je bombni napad zgodil v nedeljo.

Zelenski naj bi danes, okoli 11.30 po našem času, nagovoril Svet Evrope.

Britanci bodo Ukrajini dostavili več kot 500 generatorjev, je dejal premier Boris Johnson. Ti bodo zagotavljali energijo za osnovne storitve, vključno z zavetišči in bolnišnicami. Prav tako bodo zagotovili dovolj energije za napajanje 20.000 domov. Johnson je ob tem še dejal, da bodo s tem pripomogli k ohranjanju vitalnih storitev, da bodo državljani Ukrajine lahko še naprej branili svojo državo.

Ponoči so se v 19 od 24 ukrajinskih regij oglasile sirene.

Zelenski je opozoril Nato, da je le vprašanje časa, kdaj bo Rusija napadla države Nata.

Avstralska vlada se je pridružila Združenemu kraljestvu in ZDA in sankcionirala 22 ruskih ruskih oligarhov in članov njihovih ožjih družin, med njimi Romana Abramoviča, lastnika FC Chelsea. Sankcionirani so bili tudi Aleksej Miller, Dmitrij Lebedev, Sergej Čemezov, Nikolaj Tokarev, Igor Šuvalov, Kiril Dmitriev in številni drugi.



Napovedane sankcije krepijo zavezanost države sankcioniranju tistih ljudi, ki so si zbrali ogromno osebnega bogastva in so za Rusijo gospodarskega in strateškega pomena, pravijo v avstralski vladi. "Avstralska vlada najmočneje podpira suverenost in ozemeljsko celovitost Ukrajine in ljudi Ukrajine," so še sporočili..

Vodja ruske republike Čečenije Ramzan Kadirov, zaveznik Putina, je sporočil, da je v Ukrajini z ruskimi vojaki, ki vodijo ofenzivo v tej državi.

V Strasbourgu bo o ruskem napadu na Ukrajino danes na izrednem zasedanju razpravljala Parlamentarna skupščina Sveta Evrope. Predvidoma bo zbrane prek videopovezave nagovoril tudi Zelenski.

O vplivu vojne v Ukrajini na regionalno in globalno varnost se bosta danes v Rimu pogovarjali visoki delegaciji ZDA in Kitajske pod vodstvom svetovalca za nacionalno varnost ZDA Jakea Sullivana in direktorja kitajskega urada za zunanje zadeve Yang Jiechija.

Varnostni svet ZN pa bo razpravljal o delovanju Organizacije za varnosti in sodelovanje v Evropi (Ovse) ter ob tem posebno pozornost namenil vojni v Ukrajini.

Svetovalec ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega Mihajlo Podoljak je v spletnem videu sporočil, da bodo imeli Ukrajinci danes četrto pogajalsko sejo z Rusi, pri čemer ne bodo odstopali od ničesar, kar naj bi Rusija sedaj tudi razumela in se je že začela pogovarjati konstruktivno. Zaradi tega pričakuje nek rezultat že v naslednjih dneh.

Again. Negotiations go non-stop in the format of video conferences. Working groups are constantly functioning. A large number of issues require constant attention. On Monday, March 14, a negotiating session will be held to sum up the preliminary results… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 13, 2022

Ukrajina si prek posrednic Izraela in Turčije prizadeva tudi za pripravo pogajanj z Rusijo na najvišji ravni. Kot je v nedeljo na ukrajinski televiziji dejal Podoljak, z obema državama usklajujejo kraj in okvir za pogajanja, poroča agencija Reuters.

Podoljak je poleg tega po navedbah ruske agencije Tass dejal, da pogajalci pripravljajo pravni okvir za glavna vprašanja. Pri tem ni izključil možnosti, da bi pri podpisu morebitnega dokumenta sodelovala tretja stran.

Tudi član ruske pogajalske delegacije Leonid Slucki je v nedeljo dejal, da bi lahko delegaciji dosegli dogovor in morda celo podpisali skupen dokument. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov pa ni izključil možnosti, da bi se v prihodnje sestala predsednika obeh držav, Vladimir Putin in Volodimir Zelenski.

Tretji krog pogajanj med Rusi in Ukrajinci se je pred dnevi končal z dogovorom o humanitarnih koridorjih za begunce, kar je Rusija potem tudi večinoma spoštovala. Ruski predsednik Putin, ki je napadel Ukrajino je k pogajanjem pristopil z ultimati od katerih doslej še ni odstopil. Med drugim zahteva, da Ukrajina in s tem svet prizna njegovo zasedbo Krima leta 2014.

K temu je dodal še priznanje ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, pa razorožitev Ukrajine, skratka popolno kapitulacijo pred njegovimi zahtevami. "Putin je odločen uničiti Ukrajino, vendar pa so mu hude sankcije zahoda dale misliti in so ga prignale k pogajalski mizi. Pritisk ima že nekaj posledic. Vidimo nekaj znamenj pripravljenosti na resna pogajanja," je za televizijo Fox News v nedeljo dejala namestnica državnega sekretarja ZDA Wendy Sherman.