Kaj čaka Putina in kdo bi ga lahko zamenjal

Ruska invazija Ukrajine ne gre po načrtih Kremlja in Vladimirja Putina, menijo zahodni obveščevalci in politiki ter NATO. Medtem ko ruska vojska ruši ukrajinska mesta in vasi ter pobija civiliste, pa se rusko prebivalstvo v domovini sooča z največjim gospodarskim šokom od padca Sovjetske zveze. Trpijo pa ne samo navadni ljudje, zaradi sankcij mednarodne javnosti izgube v milijardah evrov štejejo tudi ruski oligarhi, ki so sicer zavezniki Vladimirja Putina. Zato se prvič v 22 letih, odkar iz Kremlja vlada Putin, ljudje in mednarodna javnost ne sprašujejo samo, ali bo Putin ostal na oblasti, temveč tudi že aktivno ugibajo o njegovem nasledniku.

"Putin se bori za svoje življenje," je za britanski Telegraph zapisal analitik in strokovnjak za Rusijo Mark Galeotti. Po njegovem mnenju je gospodarska kriza v Rusiji, ki da je brez primerjave v sodobni zgodovini, močno načela še pred tremi tedni nezamenljivega Putina.

"V zadnjih treh tednih smo videli neverjetne stvari. Kdo bi si mislil, da je mogoče državo, ki je bila še včeraj izjemno pomemben del svetovnega gospodarstva, tako enostavno odrezati od sveta? Kdo bi si mislil, da država, ki ima več kot 500 milijard ameriških dolarjev v deviznih rezervah, nima več dovolj zdravil za svoje prebivalce? Kdo bi si mislil, da je lahko ruska vojska, sila, v katero je Putin leta metal milijarde, tako nemočna v Ukrajini?" svoj pogled na dogajanje od začetka ruske invazije prek vprašanj strne Galeotti in doda: "Zato ni čudno, da mnogi že razmišljajo o tem, kako se bo končala njegova doba. In kdo bi ga lahko nasledil."

How #Putin could be removed from power – and who would replace him

Be warned, it's really more about the immense difficulties of removing him... My latest for @Telegraph @UCLSSEES https://t.co/ZVHO9Rbu1Y — Mark Galeotti (@MarkGaleotti) March 11, 2022

Je Putin bolan?

Vse pogostejše so govorice, da je 69-letni Putin bolan. Analitiki in mediji govorice poskušajo utemeljiti z redkimi informacijami, ki pridejo v javnost. V zadnjih tednih so bile v ospredju fotografije, ki kažejo Putina v veliki oddaljenosti od njegovih sogovornikov – pa naj gre za tuje politike ali pa člane njegovega kabineta ali poveljnike ruske vojske.

Ker so v javnosti znane informacije o tem, kako resno Kremelj jemlje testiranje za koronavirus pri Putinovih obiskovalcih, se mnogi sprašujejo, v kakšnem stanju je pravzaprav njegov imunski sistem. V zadnjih mesecih se na videoposnetkih tudi jasno vidi, da se mu tresejo roke. Zato mnogi namigujejo, da poslednji ruski car trpi za alzheimerjevo boleznijo. Mnogi prav govoricam o njegovem pešajočem zdravju pripisujejo odločitev za invazijo Ukrajine, za katero je težko najti racionalne argumente.

Kaj omogoča ruska ustava?

Da bo Putin sam odstopil in zapustil rusko politiko, je malo možnosti. To je edina stvar, pri kateri se strinjajo skoraj vsi tuji analitiki in politiki. Kakšni so torej drugi scenariji?

V teoriji lahko Rusi Putina zamenjajo s pomočjo ustave, katere 93. člen omogoča zamenjavo predsednika države v primeru, da je spoznan za krivega težjih kriminalnih dejanj. Kar vojni zločini v Ukrajini so. In morebitni napad z jedrskim orožjem tudi. Slednje je v današnjem intervjuju kot zadnje dejanje Putina po poročanju Japan Times napovedal ukrajinski veleposlanik na Japonskem Sergiy Korsunsky.

Vendar bi se z odstranitvijo Putina s pomočjo ustave moralo strinjati dve tretjini ruskih poslancev, odločitev pa bi moralo odobriti tudi vrhovno sodišče. Vse politične in sodne veje so pod nadzorom Putina, ki nadzor vrši tudi s pomočjo Federalne varnostne službe (FSB) in Federalne agencije za varnost (FSO). Slednja odgovarja neposredno Putinu in mu vsako jutro poroča o dogajanju med rusko politično, administrativno in gospodarsko elito.

Scenarij ruske kraljeve družine tudi za Putina?

Ruska zgodovina pozna kar nekaj primerov, ko so vladajoče elite z oblasti odstranili z atentati. Ta scenarij je sicer po mnenju večine analitikov malo verjeten, saj je Putin močno zastražen iz za njegovo varnost izjemno skrbijo. Od blindiranih limuzin, zasebnih bunkerjev do preizkuševalcev hrane in pijače. Kljub temu pa je po mnenju nekdanjega ruskega zunanjega ministra Andreia Kozyreva ta scenarij mogoč. Kot je dejal včeraj Kozyrev za ameriško televizijo MSNBC, Putin od svojih svetovalcev ne bo dobil slabih novic.

"Večja je verjetnost, da ga bodo ubili, kot pa mu povedali slabe novice. To je ruska tradicija. Sicer prisegajo, da svojemu šefu govorijo samo resnico, vendar bodo nekega namesto s poročili prišli z orožjem in Putina bo čakala ali upokojitev ali pa grob," je dejal Kozyrev.

Kaj pa vojska?

Večina tujih analitikov meni, da Putinovo dobo znotraj Rusije lahko končajo samo ruske obveščevalne agencije ali pa vojska. Medtem ko naj bi imel Putin popoln nadzor nad vohuni, pa je zvestoba vojske bolj vprašljiva. Še posebej, če se bo Ukrajina spremenila v še en Afganistan za Rusijo. Vojska sicer ima v okolici Moskve tankovsko in mehanizirano divizijo, ki bi v teoriji lahko v nekaj urah prevzele oblast v Moskvi. Vendar je vojska ves čas pod očesom ruskih obveščevalcev, poleg tega pa je Putinu zvesta tudi nacionalna garda, ki jo vodi nekdanji Putinov osebni varnostnik Viktor Zolotov. Po ocenah Zahoda ima nacionalna garda le eno nalogo: da v primeru upora vojske posreduje in zaščiti Putina.

Civilna družba

Da bi se v Rusiji ponovila oktobrska revolucija, je po mnenju analitikov malo verjetno. Ne samo, da Putin prek nadzora medijev strogo nadzira pogled Rusov na dogajanje, vse proteste policija in varnostne službe hitro zatrejo in aretirajo vse, ki se ne strinjajo s Kremljem. Tudi na političnem parketu Putin pravzaprav nima opozicije, najvplivnejši opozicijski politik Aleksij Navalni je že nekaj časa v zaporu.

Kdo bi lahko nasledil Putina?

Bolezen, atentat, upokojitev … Če bo Putin na en ali drug način zapustil Kremelj, kdo bi ga lahko nasledil? Ruska ustava v primeru predčasnega konca mandata predsednika države na vrh Rusije imenuje predsednika vlade. To mesto od leta 2020 zaseda Mihail Mišustin, ki ima kar nekaj "Putinovih lastnosti." Tudi on namreč igra hokej. Kot zanimivost, Mišustin je med drugim tudi glasbenik, igra klavir in piše pesmi. Med drugim tudi za rusko pop zvezdo Grigorija Lepso.

Poleg 56-letnega Mišustina je med potencialnimi kandidati za Putinovega naslednika tudi župan Moskve Sergej Sobjanjin. Vendar oba omenjena politika nimata podpore v vojski in pri obveščevalnih službah. Ima pa jo obrambni minister Sergej Shoigu, ki je v zadnjih desetletjih na različnih funkcijah dokazal, da se zna spoprijeti s kriznimi situacijami. Nekaj let je bil med drugim kot minister odgovoren za naravne in druge nesreče in v javnosti si je pridobil ugled človeka, ki zna ukrepati, ko je to potrebno.

Teoretično bi se v igro za kremeljski prestol lahko spustil tudi Dmitrij Medvedjev, ki je že bil predsednik Rusije. Vendar je po mnenju tujih analitikov Medvedjev premalo vpliven in preveč povezan s krogom Putina, da bi imel kakršnekoli možnosti, da prevzame oblast v Rusiji.