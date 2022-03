Srhljivi prizori iz ukrajinske mrtvašnice: "Tako mladi so"

Mrtev, s prekrižanimi rokami leži v snegu. Videti je, kot da moli. Ko so ga ujeli, je v Ruse metal molotovke, je povedal delavec v mrtvašnici. Zvezali so mu roke in ga usmrtili. To so grozljivi prizori iz mrtvašnice v Nikolajevu, mestu na obali Črnega morja, ki je že več dni tarča ruskih napadov, piše AFP.

Outside, in the courtyard of the forensic institute where the morgue is located, the snow is constantly falling on corpses wrapped in grey plastic body bags, waiting to be evacuated.#Ukraine #Mykolaiv https://t.co/5bXfFES9TG — Deccan Herald (@DeccanHerald) March 11, 2022

Na dvorišču forenzičnega inštituta, kjer se nahaja mrtvašnica, sneg nenehno pada na trupla, ki so zavita v sive plastične vrečke. Zaradi pomanjkanja prostora so trupla mnogih odložena na tla.

Vonj smrti je pomešan z dezinfekcijskim sredstvom. Zdravniki izvajajo obdukcije v vprašljivih higienskih razmerah.

"Nikoli nisem videl česa takega. Mislili smo, da so prometne nesreče najhujša stvar, ki se nam lahko zgodi tukaj," je dejal delavec in zmajal z glavo.

A la morgue de Mykolaïv les corps de civils et soldats s'entassent, une trentaine de corps figés dans le froid et la pénombre. Hier ils ont reçu trois enfants ils avaient 3, 15 et 17 ans. pic.twitter.com/S1UmfxK17o — Ecrins🇫🇷 🇪🇺🗻🧗🏿‍♀️ (@Ecrins6) March 12, 2022

Najmlajša žrtev triletni otrok

Na tleh je približno 30 trupel. Dva vojaka v uniformi, zložena sta drug na drugega. Med trupli so tudi civilisti.

"Tako mlada sta, mlajša od mojega nečaka," je dejal. V zadnjem delu sobe je ruski vojak. "Držimo jih ločeno," je še povedal in odstranil verigo z vratu žrtve, da bi jo lažje prepoznal.

Nikolajev in okoliška mesta so utrpela hude spopade, a Ukrajinci se upirajo in so pred kratkim ponovno prevzeli nadzor nad lokalnim letališčem. Kot zadnja večja utrdba pred Odeso je Mikolajv strateško pomemben.

"Od začetka vojne smo prejeli 120 trupel, od tega 30 civilistov," je povedala Olga Dierugina, direktorica forenzičnega inštituta.

Corpses of civilians and soldiers on the floor of a morgue in Mykolaiv on March 11, 2022. One man lies with his hands clasped, as if in prayer. A morgue employee said the #Ukraine man was throwing Molotov cocktails when the Russians caught him, tied his hands and executed him. pic.twitter.com/kmobQw0pPt — Jeremy Gray (@jgray78) March 11, 2022

Najmlajša civilna žrtev je bil triletni otrok, najstarejša pa v sedemdesetih letih, je dodala Dierugina, vidno izčrpana.

Mrtve težko prepoznajo

Nekatera trupla je težko identificirati, zlasti med 19 mrtvimi, ki so pred dvema dnevoma prispeli iz Očakova. Vzamejo se vzorci DNK, strokovnjaki posnamejo tetovaže in nakit. Trupla vojakov vrnemo v regije, iz katerih prihajajo, je dodala Dierugina.

"Vsi so zelo mladi, rojeni leta 1990, 2000," pravi Dierugina. Ko so jo vprašali, kako se počuti, je umolknila, povesila obraz, nato pa dejala: "Strah. Vsi imamo otroke."

Poskušala se je ne zlomiti, obrisala si je solze. "Tu v Nikolajevu je znosno, toda moji starši so v Černivu na severu, ne morem se evakuirati."

Njenih 15 kolegov je pobegnilo na Zahod, a forenzična bolnišnica še vedno zaposluje približno 60 ljudi, od tega 20 v mrtvašnici. "Ne morem se jim dovolj zahvaliti," pravi Dierugina.

Dodaja, da so razmere v Nikolajevu še vedno pod nadzorom, a opozarja: "Če se bo tako nadaljevalo, gremo naravnost proti humanitarni katastrofi."

Pred mrtvašnico je več družin nemo stalo v snegu.