V Ukrajini ugrabili enga od županov #vŽivo

V mestu Melitopolj na jugu Ukrajine, ki so ga zasedle ruske enote, naj bi po navedbah ukrajinske strani ugrabili župan Ivana Fedorova. Po zadnjih podatkih se sicer ruske sile zadržujejo okoli Kijeva in se pripravljajo na napad. CNN poroča, da se spopadi nadaljujejo na obrobju Kijeva, mestne oblasti pa pravijo, da je še vedno najbolj nevarno v severnih delih, vključno s predmestji Bucha, Irpin in Hostomel, pa tudi v regiji Višgorod severno od Kijeva. Boji so se stopnjevali tudi v Brovarih, vzhodno od prestolnice.

Dnevni pregled dogodkov

7.44 V Melitopolju ugrabili župana

7.10 Zelenski ruskim materam: Ne pošiljajte otrok na bojišče

6.33 Italija zasegla jahto ruskega oligarha

6.02 Oglasile so se sirene za zarčni napad

5.23 Nato pošilja vojake na vajo na Norveško

5.10 Včeraj so iz ukrajinskih mest evakuirali nekaj več kot 7000 ljudi

V mestu Melitopolj na jugu Ukrajine, ki so ga zasedle ruske enote, naj bi po navedbah ukrajinske strani ugrabili župan Ivana Fedorova. Namestnik vodje urada ukrajinskega predsednika Kirilo Timošenko je prek družbenega omrežja Telegram objavil del videoposnetka, na katerem je videti ljudi s kapucami, kako moškega odpeljejo iz osrednje stavbe.

Russian Forces have kidnapped the mayor of the city in Melitopol, Ivan Fedorov.



During the kidnapping a plastic bag was placed over his head simply because he refused to cooperate with them.



Please pray for Ivan and Ukraine 🙏#Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/4alawdN2jf — Nezhaleznist (@Nezhaleznist) March 11, 2022

Ob objavi je Timošenko zapisal, da so ugrabili župana. Te novice ni bilo mogoče neodvisno preveriti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Proruski separatisti na vzhodu Ukrajine so nedavno 33-letnega Fedorova obtožili, da financira ukrajinske nacionalistične organizacije. Denar naj bi po njihovih navedbah porabili za promocijo "terorističnih zločinov nad miroljubnimi prebivalci Donbasa".

V mestu so sicer v četrtek po proukrajinskih demonstracijah predstavili "prostovoljce" iz separatističnih območij na vzhodni Ukrajini kot nove policijske sile v mestu.

Mesto Melitopol, ki se nahaja v Zaporožju na jugu Ukrajine, ima okoli 150 tisoč prebivalcev.

7.10 Zelenski ruskim materam: Ne pošiljajte otrok na bojišče

Zelenski je ruske matere pozval, naj svojih otrok ne pošiljajo na bojišče.

Župan Kijeva Vitalij Kličko je povedal, da so viri prestolnice, vključno s hrano in medicinskimi zalogami, dovolj za en do dva tedna.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

6.33 Italija zasegla jahto ruskega oligarha

V Italiji so zasegli jahto Andreja Melničenka, ruskega oligarha blizu Vladimirja Putina. Cena jahte je ocenjena na 530 milijonov evrov.

6.02 Oglasile so se sirene za zarčni napad

Sirene za zračne napade so se oglasile v več kot 15 regijah in več mestih Ukrajine. Slišali so jih v Kijevu, pa tudi v ključnih mestih, kot so Odesa na jugu, Sumi na severu, Harkov na vzhodu in Dneper na jugovzhodu.

5.23 Nato pošilja vojake na vajo na Norveško

Nato je sporočil, da bo v ponedeljek (14. marca) poslal vojake na Norveško. Približno 30 tisoč vojakov, 200 letal in 50 plovil iz 27 držav naj bi sodelovalo na Cold Response 2022, največji letošnji vaji, v kateri sodelujejo Natove enote.

Vaja bo potekala nekaj sto kilometrov od ruske meje. Norveški obrambni minister Odd Roger Enoksen je dejal: "Ta vaja je izjemno pomembna za varnost Norveške in njenih zaveznic. Vaja se bo predvidoma končala 1. aprila.

5.10 Včeraj so iz ukrajinskih mest evakuirali nekaj več kot 7000 ljudi

Kot je v zadnjem govoru povedal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, je bilo v petek iz ukrajinskih mest evakuiranih le 7.144 ljudi. Po besedah Zelenskega je uspelo pobegniti prebivalcem Černihiva, Energodarja, Hostomela in Kozarovičija. Zelsnski je sicer Rusijo obtožil, da ljudem preprečuje, da bi zapustili oblegano mesto Mariupol, in dejal, da bo Ukrajina poskušala tja v soboto dostaviti hrano in zdravila. V Mariupolu je bilo po podatkih ukrajinskih oblasti ubitih že 1.500 civilistov.

Več humanitarnih koridorjev naj bi uredili tudi za severovzhodno mesto Sumi, so sporočile ukrajinske oblasti.

V četrtek je skozi humanitarne koridorje številna mesta zapustilo 40 tisoč ljudi, 35 tisoč pa v sredo, so sporočile ukrajinske oblasti.